コンサートやイベントで愛知スカイエキスポを訪れた際、開演まで時間を持て余してしまう方も多いでしょう。そこで今回は、愛知スカイエキスポ周辺で暇つぶしにおすすめのスポットを紹介します。セントレアやイオンモール常滑周辺など、エリア別にまとめたので、ぜひ参考にしてくださいね。

愛知スカイエキスポ周辺の暇つぶしスポット【セントレアを楽しむ】

まずは、愛知スカイエキスポと直結していて立ち寄りやすいセントレア(中部国際空港)を紹介します。

おみやげ館

セントレアの第1ターミナル3Fと第2ターミナル2Fにあり、名古屋の定番みやげや地域限定商品はもちろんのこと、東海エリアのおみやげも種類豊富にそろっています。各お菓子メーカーとコラボした商品など、ここでしか買えないものにも注目です。

【おみやげ館】

常滑市セントレア1-1 第1ターミナル3F、第2ターミナル2F

レストラン

レストランは第1ターミナル4Ｆを中心に多種多彩なレストランが並びます。ちょうちん横丁には名古屋コーチン親子丼や新鮮な魚介料理など和食を中心に充実。異国情緒あふれるレンガ通りには焼肉やハンバーガーカフェなどが軒を連ねます。

【レストラン】

常滑市セントレア1-1 第1ターミナル4F、第2ターミナル2F、フライト・オブ・ドリームズ

スカイデッキ

第1ターミナルセンターピアの屋上にある長さ約300mのスカイデッキは、近くに飛行機を感じられる展望台として人気。スカイデッキの先端から滑走路までは300m、誘導路までは50mという至近距離で、臨場感あふれる飛行風景が見られます。

【スカイデッキ】

常滑市セントレア1-1 第1ターミナル

フライト・オブ・ドリームズ

家族で楽しめる空のテーマパークとして、評判を呼ぶ施設です。入った瞬間、圧倒的な存在感を誇るボーイング787機に感動すること間違いなし。間近で体感でき、コックピットも見学できます。ネットトランポリンやボールプールなど遊具も充実していますよ。

【フライト・オブ・ドリームズ】

常滑市セントレア1-1 セントレア連絡通路から直結

SOLA SPA 風の湯

総合リラクゼーション施設「くつろぎ処」内にある入浴施設。飛行機の離着陸を眺めながらゆっくりと湯を楽しむことができます。リラクゼーションスペースやコワーキングスペース、レストランもあり、長時間の暇つぶしにぴったりのスポットです。

【SOLA SPA 風の湯】

第1ターミナル4Fスカイタウン内

愛知スカイエキスポ周辺の暇つぶしスポット【イオンモール常滑とその周辺を楽しむ】

愛知スカイエキスポから名鉄常滑線で1駅のところにある「イオンモール常滑」。ファッション、雑貨、グルメやエンタメが満載のショッピングモールは暇つぶしに最適です。周辺にあるおすすめスポットとあわせて紹介します。

グルメ

和洋中、カフェとバラエティ豊かな店舗が集結。1Fの常滑のれん街には海鮮などの和食や洋食、2Ｆのフードコートには地元グルメの「スガキヤ」などがあり、ライブやイベント前の腹ごしらえにぴったりです。

【イオンモール常滑】

常滑市りんくう町2-20-3 イオンモール常滑1F2F

ワンダーフォレストきゅりお

「好奇心いっぱいの森」をコンセプトにしたエンターテイメントパークです。26,000㎡もの広大な敷地内には、高さ8mの空中アスレチック「ワンダースカイ」や、レーサー気分を味わえる「シーサイドサーキット」などがあり、大人も子どもも楽しめます。

【ワンダーフォレストきゅりお】

常滑市りんくう町2-20-3

イオンシネマ常滑

全9スクリーンを有し、話題の映画をゆったりとしたシートで鑑賞できます。作品によっては3D映像で観られるものもあり、映画の中に自分も入り込んだような体験を楽しむことができますよ。

【イオンシネマ常滑】

常滑市りんくう町2-20-3 イオンモール常滑内

りんくうビーチ

イオン常滑から歩いて行けるビーチです。美しい白浜と青い海のコントラストはまさに絶景。飛行機が飛ぶ様子を眺めながらビーチでのんびりとした時間を過ごせます。異国情緒あふれるカフェや、手ぶらで楽しめるバーベキューエリアもありますよ。

【りんくうビーチ】

常滑市りんくう町2 りんくうビーチ

めんたいパークとこなめ

明太子作りを見学できる明太子工場をはじめ、明太子の歴史やつくり方を映像やゲーム感覚で学べる明太子ミュージアムです。売店や明太子を使ったメニューが楽しめるフードコーナーもあります。

【めんたいパークとこなめ】

常滑市りんくう町1-25-4

愛知スカイエキスポ周辺の暇つぶしスポット【やきもの散歩道を楽しむ】

素朴で味わい深い常滑焼は日本六古窯のひとつ。愛知スカイエキスポから少し足を伸ばして訪れたい、歴史あふれるやきもの散歩道を紹介します。

土管坂

明治時代の土管と昭和初期の焼酎瓶で覆われた壁が印象的な坂道。坂道には土管の焼成時に使われた「ケサワ」と呼ばれる捨て輪の廃材が敷き詰められ、独特の風景が広がります。

【土管坂】

常滑市栄町4-120

廻船問屋瀧田家

江戸から明治にかけて廻船業を営んでいた瀧田家の住宅を復元し、公開しています。水琴窟や灯火具「からくり儀右衛門無尽灯」など、往時の面影を彷彿とさせる道具を展示。また、着替えが簡単なセパレート着物のレンタルサービス(予約制)もあるので、着物を着て風情あるやきもの散歩道をふらっと散策できます。

【廻船問屋瀧田家】

常滑市栄町4-75

登窯広場展示工房館

約1000年続く常滑焼の歴史や作品を展示紹介する施設です。1Fには大正時代の両面焚倒焔式角窯を展示。外には色鮮やかなやきものモニュメントも展示され、2Fでは常滑焼の絵付け体験も楽しめます。

【登窯広場展示工房館】

常滑市栄町6-145

とこなめ陶の森

資料館、陶芸研究所、研修工房があり、資料館には常滑焼に必要な生産用具及び製品約300点を常設展示。そのほか企画展示も開催されます。陶芸研究所には、平安時代末期から鎌倉時代までの大甕や、江戸時代以降の作品が展示されていますよ。

【とこなめ陶の森】

常滑市瀬木町4-203

INAXライブミュージアム

土とやきものの奥深い世界を体験・体感できるミュージアム。タイルミュージアムやトイレ文化館など多方面からやきものの魅力を学べます。陶楽工房では、タイルアート体験や絵付け体験などが楽しめるのもうれしいポイントです。

【INAXライブミュージアム】

常滑市奥栄町1-130

愛知スカイエキスポ周辺の暇つぶしスポット【美浜近辺を楽しむ】

次は、愛知スカイエキスポから南に位置する美浜エリアの魅力的なスポットを紹介します。

恋の水神社

恋愛成就や縁結びのパワースポットとして知られる神社です。紙コップに願いを書いて御神水を汲んでお供えすると願いが叶うといわれています。ハートの絵馬や縁結びのお守りなども販売されているので、恋愛運をアップさせたい方は必見です。

【恋の水神社 】

美浜町奥田中白沢92

盛田味の館

180年の歴史を持つ古い味噌蔵を改装した店内で、味噌やたまり、酒造りについて学ぶことができます。また盛田の八丁味噌を使った名物の味噌煮込みも味わえますよ。

【盛田 味の館 】

常滑市小鈴谷脇浜10

南知多ビーチランド

約270種類の生き物が展示され、餌やりやふれあい体験など、海の生き物の魅力を間近で楽しめる施設です。アシカやイルカのショーも必見。子どもにうれしいブロックや人形で思う存分遊べるおもちゃ王国も併設しています。

【南知多ビーチランド 】

美浜町奥田428

愛知スカイエキスポ周辺で楽しく暇をつぶそう!

愛知スカイエキスポ周辺には、グルメやショッピングを楽しんだり、海で自然を感じたり、常滑焼の魅力を味わえるスポットなど魅力的なスポットが満載です。ぜひ空き時間に訪れて、楽しい思い出を作ってくださいね。