日本マクドナルドは8月8日、ハッピーセット「ポケモン」を全国のマクドナルド(一部店舗を除く)で発売する。

ピカチュウやイーブイをはじめとしたポケモンや、10月16日発売のポケモン新作ゲーム「Pokemon LEGENDS Z-A(ゼットエー)」に登場するメガルカリオやメガリザードンXなど"メガシンカ"を遂げたポケモンを含む、色々な仕掛けが楽しめるおもちゃ8種とひみつのおもちゃ1種の、全9種をラインアップ。

今回のおもちゃは、ポケモンの世界を思い浮かべて、手指を動かし、仕掛けの仕組みや働きを考えながら遊べるおもちゃとなっている。ピカチュウやフシギダネなど、色々なポケモンの個性をイメージして(想像力)、モンスターボールを転がしたり、スピナー(コマ)を回したりして遊べる。「ヒトカゲのくるくるスピナー」や「メガリザードンXのくるくるスピナー」は、回す場所や位置を考えながらスピナーを回す遊びが楽しめ、図形や空間の認識や手指の器用さ(身体動作)を高めることができる。

さらに、8月9日・10日・11日の3日間は、同商品を1セット購入につき、ポケモンカード2枚セット(オリジナルイラストのピカチュウ1枚+全5種の中からランダムで1枚)を数量限定でプレゼントする。ピカチュウ、ニャオハ、ホゲータ、クワッス、ラルトス、リオルのカードを楽しむことができる。

週末プレゼント

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.

C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.​