バンダイと「gladgarb」は11月、『学園アイドルマスター』とのコラボレーション第二弾として、月村手毬をモチーフとした全6型のアイテムを発売。7月23日より、gladgarb公式オンラインショップおよびプレミアムバンダイにて予約受注を行っている。

バンダイとLaugh Valleyが運営するコラボレーションプロジェクト「gladgarb(グラッドガーブ)」による今回のコラボは、2024年に誕生した『アイドルマスター』シリーズの最新作『学園アイドルマスター』とのコラボレーション第二弾。

制作のモチーフは「月村手毬」。本人の衣装のエッセンスを抽出し、ドメスティックブランドならではのアイディアやクラフトマンシップで再構築することで、二次元と三次元の垣根を取り払った新たなスタイルが誕生。ジャケットやTシャツなど、全6型のアイテムがユニセックスの3~4サイズ展開でラインアップされている。

7月23日〜8月18日13時まで、gladgarb公式オンラインショップおよびプレミアムバンダイにて予約受注が行われ、11月に発送される。

ラインアップはこちら。

Luna say maybe Denim Jacket

月村手毬のソロ楽曲「Luna say maybe」の衣装をオントレンドなデニムジャケットへと再構築。カラーはブラックのみ、サイズはユニセックスの3サイズ展開で、価格は3万5,200円。

gladgarb×学園アイドルマスター「Luna say maybe Denim Jacket」

Luna say maybe Tee

月村手毬のソロ楽曲をインスピレーションにデザインされたTシャツ。フロントには楽曲の印象的なフレーズのロゴが、バックスタイルには月村手毬のイラストがコラージュされた楽曲クレジットがデザインされている。カラーはホワイトとブラックの2色、サイズはユニセックス4サイズを展開。価格は各7,150円。

gladgarb×学園アイドルマスター「Luna say maybe Tee」

IVY Hoodie

月村手毬の2ndソロシングル「アイヴイ」の装いをコンセプトとするストリートトップス。カラーはブラックとブルーの2色、サイズはユニセックス3サイズを展開。価格は各2万900円。

Temari Shirt

月村手毬のベーシックコスチュームを、ミリタリーの技法でラグジュアリーなトップスに再構築。カラーは、裏地の色に至るまで再現性の高いホワイトと、デイリーユースに取り入れやすいブラックの2色展開となっており、ユニセックスの3サイズを展開。価格は各2万900円。

Temari Cardigan

月村手毬の私服姿を一枚のニットウェアにまとめ上げたカーディガン。ポロシャツ×ロングジャケットという佇まいを、前身頃のフェイクレイヤードで構築している。カラーはグレーとブラックの2色展開。ユニセックス3サイズを展開しており、価格は各1万9,800円。

Temari Bracelet

月村手毬のエッセンスを手元にまとわせるブレスレット。2種類のチェーンを用いたアシンメトリーなボディは、片側は専用楽曲『アイヴイ』の衣装で月村手毬が着用するブレスレットの形状。もう片側はgladgarbのイニシャルとなる「g」を象った形状で、コラボレーションならではのヴィジュアルとなっている。価格は9,350円。

THE IDOLM@STER™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.