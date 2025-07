バンダイは、『エヴァンゲリオン』より「METAL BUILD エヴァンゲリオン3本の槍セット 30th with the spear Another color」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年7月18日16時より予約受け付けが開始となり、2026年5月発送予定。

『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念し、「METAL BUILD エヴァンゲリオン」シリーズ専用の“3本の槍”と交換用手首パーツ、ジョイントパーツのセット商品が登場。

30周年記念の特別商品に同梱された“ガイウスの槍”“カシウスの槍”“ロンギヌスの槍”を、同梱商品とは異なるソリッド感を増した彩色で表現。槍を保持するための手首パーツ左右や浮遊ディスプレイ用ジョイントパーツも付属し、従来商品と組み合わせることでプレイバリューをさらに拡大する。

※本企画はエヴァンゲリオンストア共同企画。

(C)khara