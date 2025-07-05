日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2025』が、きょう5日(15:00～)に千葉・幕張メッセから8時間にわたり生放送される。シャッフルメドレーの組み合わせ・曲目、特別企画の楽曲を含めた全出演アーティストのタイムテーブルは、以下の通り。

『THE MUSIC DAY 2025』総合司会の櫻井翔

※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載(メドレー・企画を除く)、放送時間は変更の可能性あり

■15時台

・INI

・岸谷香

・超特急

・美麗-Bi-ray-

・FUNKY MONKEY BΛBY'S

・M!LK

・muque



●みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART1（※オープニング）

・氣志團「One Night Carnival」

・DA PUMP「U.S.A.」

・超ときめき宣伝部「最上級にかわいいの!」

・TRF「EZ DO DANCE」

■16時台

・新しい学校のリーダーズ

・XG

・s**t kingz

・TWS

・なにわ男子

・BEGIN



■17時台

・HY

・ENHYPEN

・NiziU

・花＊花

・ヒルナンデス！バンド

・BOYNEXTDOOR

・RIP SLYME

●パリから届ける「わたしの歌」

・杏「上を向いて歩こう」「いつも何度でも」

★データ放送スターガチャ：1回目（17:05～17:45頃）

■18時台

・THE ALFEE

・BEGIN×MONGOL800

●大杉漣へ届ける約束のギター

・草なぎ剛×斉藤和義「歌うたいのバラッド」（※18:30頃）

●みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART2

・こっちのけんと「はいよろこんで」

・PUFFY「渚にまつわるエトセトラ」

・新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」

・ゴールデンボンバー「女々しくて」

■19時台

・ILLIT

・WEST.

・Aぇ! group

・Omoinotake

・近藤真彦×TWS

・SixTONES

・一青窈

・BoA

・ME:I（※19:20頃：視聴者参加企画「クリック! ME:Iチャレンジ」）



●シャッフルメドレーPART1（19:00頃）

・「ズッコケ男道」永瀬廉(King ＆ Prince)×西畑大吾(なにわ男子)×正門良規(Aぇ! group)

・「TIME ZONE」重岡大毅(WEST.)×田中樹(SixTONES)×岩本照(Snow Man)×高橋恭平(なにわ男子)

・「世界に一つだけの花」桐山照史(WEST.) ×京本大我(SixTONES)×藤原丈一郎(なにわ男子)×松倉海斗(Travis Japan)

・「硝子の少年」深澤辰哉(Snow Man)×末澤誠也(Aぇ! group)

・「チャンカパーナ」中間淳太(WEST.)×宮舘涼太(Snow Man)×長尾謙杜(なにわ男子) ×川島如恵留(Travis Japan)

・「Can do! Can go!」濱田崇裕(WEST.)×ラウール(Snow Man)×大橋和也(なにわ男子)×吉澤閑也(Travis Japan)

●85年組メドレー

・斉藤由貴「夢の中へ」

・南野陽子「吐息でネット。」

・浅香唯「C-Girl」

・上杉昇「世界中の誰よりきっと」

★データ放送スターガチャ：2回目（19:35～20:15頃）

■20時台

・King ＆ Prince

・三代目 J SOUL BROTHERS

・TOMORROW X TOGETHER

・Travis Japan

・HANA

・Mrs. GREEN APPLE

●「ディズニー・オン・アイス」企画

・宮舘涼太(Snow Man)×SHIZUKU(ME:I)「輝く未来（『塔の上のラプンツェル』より）」

・秋川雅史「美女と野獣（『美女と野獣』より）」

・城田優×屋比久知奈「ホール・ニュー・ワールド（『アラジン』より）」

★データ放送スターガチャ：3回目（20:15～20:55頃）

■21時台

・J-HOPE(BTS)

・Snow Man

・timelesz

●シャッフルメドレーPART2（21:00頃）

・「夢物語」向井康二(Snow Man)×道枝駿佑(なにわ男子)

・「ウィークエンダー」高地優吾(SixTONES)×渡辺翔太(Snow Man)×中村海人(Travis Japan)×佐野晶哉(Aぇ! group)

・「パラダイス銀河」松村北斗(SixTONES)×佐久間大介(Snow Man)×松田元太(Travis Japan)×草間リチャード敬太(Aぇ! group)

・「仮面舞踏会」神山智洋(WEST.)×高橋海人(King & Prince)×宮近海斗(Travis Japan)

・「Real Face」小瀧望(WEST.)×ジェシー(SixTONES)×目黒蓮(Snow Man)×小島健(Aぇ! group)

・「Love so sweet」藤井流星(WEST.)×森本慎太郎(SixTONES)×阿部亮平(Snow Man)×大西流星(なにわ男子)×七五三掛龍也(Travis Japan)

●ラップメドレー

・RIP SLYME

・m-flo

・ELLY(三代目 J SOUL BROTHERS)

・KEIKO(ME:I)

・櫻井翔

●歌おう!私の青春バンドソング

・岸谷香「Diamonds＜ダイアモンド＞」

■22時台

・Snow Man

・Perfume

・Mrs. GREEN APPLE

●歌おう!私の青春バンドソング

・TAEHYUN(TOMORROW X TOGETHER)＆HUENINGKAI(TOMORROW X TOGETHER)「Rusty Nail」

・Tama×野呂佳代「春～spring～」

・175R「空に唄えば」

・宮野真守「星になれたら」

・ジェシー(SixTONES)「悲しみにさよなら」

▼出演アーティスト一覧

INI、ILLIT、秋川雅史、浅香唯、新しい学校のリーダーズ、杏、175R、上杉昇、WEST.、HY、Aぇ! group、XG、m-flo、ENHYPEN、Omoinotake、岸谷香、氣志團、King ＆ Prince、草彅剛、ゴールデンボンバー、こっちのけんと、近藤真彦、斉藤和義、斉藤由貴、三代目 J SOUL BROTHERS、THE ALFEE、J-HOPE（BTS）、s**t kingz、城田優、SixTONES、Snow Man、timelesz、DA PUMP、Tama、超ときめき宣伝部、超特急、TRF、TWS、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、なにわ男子、NiziU、野呂佳代、HANA、花＊花、Perfume、PUFFY、BEGIN、一青窈、ヒルナンデス!バンド、美麗-Bi-ray-、FUNKY MONKEY BΛBY'S、BoA、BOYNEXTDOOR、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、南野陽子、宮野真守、M!LK、muque、MONGOL800、屋比久知奈、RIP SLYME

▼司会進行

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ

ネクストゲート進行：市來玲奈アナ

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