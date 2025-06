2025明治安田J2リーグ第20節の3試合が22日に行われた。

昇格候補の筆頭と目されながらも8位で折り返し、下平隆宏前監督を解任したV・ファーレン長崎は、高木琢也新監督の初陣でロアッソ熊本と敵地にて対戦。13分に澤田崇がクロスに合わせて今季初ゴールを記録すると、30分にはピンチを裏返してのカウンターをフアンマ・デルガドが仕上げて追加点。長崎は後半アディショナルタイム2分に“直接コーナーキック弾”で1点を返されたものの、直後にマルコス・ギリェルメがダメ押しの追加点をマーク。長崎は3試合ぶりの白星を挙げ、熊本は9試合未勝利となった。

同じく昇格候補に挙げられながらも降格圏と隣り合わせの17位で折り返したモンテディオ山形も、渡邊晋前監督を解任して後半戦を迎えた。佐藤尽コーチの暫定指揮で迎えた敵地のブラウブリッツ秋田戦は、5分に秋田の先制を許したものの、9分にうまく崩して坂本亘基が取り返す。66分にフリーキックで秋田の勝ち越しを許した山形だが、81分にFKの流れから西村慧祐が奪い返して試合を振り出しに戻す。そして86分、ディサロ燦シルヴァーノの巧みなフィニッシュで山形逆転。山形が3-2で打ち合いを制した。

ジェフユナイテッド千葉が前日に敗れたことで、ベガルタ仙台は勝てば自動昇格圏の2位に浮上するチャンスが到来。ホームにヴァンフォーレ甲府を迎え撃ったが、お互いに最後まで1点が遠く無念のスコアレスドロー決着。仙台は4位のままとなった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第20節

▼6月21日(土)

いわきFC 3-1 カターレ富山

愛媛FC 2-0 レノファ山口FC

FC今治 1-2 水戸ホーリーホック

RB大宮アルディージャ 0-0 サガン鳥栖

ジェフユナイテッド千葉 0-1 ジュビロ磐田

藤枝MYFC 1-3 北海道コンサドーレ札幌

徳島ヴォルティス 2-0 大分トリニータ

▼6月22日(日)

ロアッソ熊本 1-3 V・ファーレン長崎

ブラウブリッツ秋田 2-3 モンテディオ山形

ベガルタ仙台 0-0 ヴァンフォーレ甲府

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 水戸(41/+14)

2位 千葉(38/+14)

3位 大宮(37/+13)

4位 仙台(37/+7)

5位 徳島(36/+12)

6位 磐田(35/+7)

7位 長崎(31/+2)

8位 鳥栖(30/0)

9位 今治(27/+5)

10位 大分(26/-1)

11位 甲府(25/0)

12位 札幌(25/-7)

13位 いわき(22/-4)

14位 藤枝(22/-6)

15位 山形(20/-4)

16位 秋田(20/-13)

17位 熊本(18/-10)

18位 山口(17/-8)

19位 富山(16/-7)

20位 愛媛(15/-14)

◆■J2第21節の対戦カード

▼6月28日(土)

14:00 札幌 vs 熊本

18:00 水戸 vs 徳島

18:00 富山 vs 千葉

18:30 甲府 vs 愛媛

19:00 山形 vs 長崎

19:00 藤枝 vs 今治

19:00 山口 vs 秋田

19:00 鳥栖 vs いわき

19:00 大分 vs 大宮

19:30 磐田 vs 仙台