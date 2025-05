2025明治安田J1リーグ第18節が24日と25日に行われた。

横浜F・マリノスは伝統の一戦を制して、ついに12試合ぶりとなる今季2勝目を掴んだ。前半の早い段階で鹿島アントラーズから3点を奪うと、1点を返されたものの逃げ切り成功。3-1の勝利で首位鹿島の連勝を「7」で止めた。

2位柏レイソルは横浜FCに追いついたものの、勝ち越しならず2戦未勝利に。京都サンガF.C.は東京ヴェルディ戦で退場者を出すと、後半アディショナルタイムに新井悠太のゴラッソを浴びて4試合ぶりの黒星を喫した。

サンフレッチェ広島はFC東京から後半に3得点を奪って5連勝を達成し、京都をかわして3位に浮上した。

名古屋グランパスは浦和レッズに先行を許したものの、シュート30本の猛攻が実って逆転勝利し、降格圏から脱出した。ホームに湘南ベルマーレを迎えたアルビレックス新潟は、ルイス・フェリッピの理不尽なミドルシュートで湘南の先制を許したものの、谷口海斗と小見洋太のゴールで逆転成功。、4試合ぶり白星で残留圏の17位FC東京と勝ち点差「3」に縮めた。

セレッソ大阪は終盤にアビスパ福岡のGK村上昌謙の牙城を崩して2-0で勝利した。清水エスパルスとヴィッセル神戸は、清水の高木践と神戸の宮代大聖が2ゴールを挙げるなど打ち合いとなったが、逃げ切った清水が3-2で勝利した。

FC町田ゼルビアはファジアーノ岡山に2点を先行されたものの、相馬勇紀の1ゴール1アシストで追いつきドロー。川崎フロンターレとガンバ大阪の一戦は川崎Fが先制したものの、宇佐美貴史の1ゴール1アシストでG大阪が逆転に成功する。しかし、川崎Fの伊藤達哉が試合を振り出しに戻し、2-2で引き分けた。

今節の試合結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第18節

▼5月24日(土)

セレッソ大阪 2-0 アビスパ福岡

名古屋グランパス 2-1 浦和レッズ

▼5月25日(日)

ファジアーノ岡山 2-2 FC町田ゼルビア

横浜F・マリノス 3-1 鹿島アントラーズ

横浜FC 1-1 柏レイソル

アルビレックス新潟 2-1 湘南ベルマーレ

清水エスパルス 3-2 ヴィッセル神戸

FC東京 0-3 サンフレッチェ広島

東京ヴェルディ 1-0 京都サンガF.C.

川崎フロンターレ 2-2 ガンバ大阪

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 鹿島(37/+13)

2位 柏(34/+7)

3位 広島(32/+7)

4位 京都(31/+5)

5位 浦和(30/+5)

6位 神戸(27/+2)

7位 川崎F(26/+10)

8位 C大阪(25/+2)

9位 清水(25/+2)

10位 町田(25/+2)

11位 G大阪(24/-3)

12位 岡山(23/-1)

13位 東京V(23/-5)

14位 福岡(22/-4)

15位 湘南(21/-9)

16位 名古屋(20/-5)

17位 FC東京(19/-6)

18位 横浜FC(19/-6)

19位 新潟(16/-5)

20位 横浜FM(11/-11)

◆■今後の対戦カード

【第22節】

▼5月28日(水)

19:30 浦和 vs C大阪

【J1第19節】

▼5月31日(土)

14:00 町田 vs 横浜FM

14:00 名古屋 vs 新潟

14:00 福岡 vs 東京V

16:00 柏 vs 神戸

17:30 広島 vs 川崎F

18:00 G大阪 vs 鹿島

19:00 京都 vs FC東京

▼6月1日(日)

15:00 湘南 vs 岡山

15:00 C大阪 vs 清水

16:00 浦和 vs 横浜FC

