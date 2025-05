2025明治安田J1リーグ第14節が3日に行われた。

好調の浦和レッズはホームで東京ヴェルディを下し、2016年以来9年ぶりの5連勝。順位を2位に上げた。3連覇を目指すヴィッセル神戸は4連勝で5位に浮上。鹿島アントラーズも4連勝で首位をキープしている。

リーグ戦4連敗と苦しんでいたサンフレッチェ広島は5試合ぶりの白星でトンネルを脱出。京都サンガF.C.と対戦したセレッソ大阪は2点ビハインドをひっくり返し、リーグ戦4試合ぶりの勝利を挙げた。なお、AFCチャンピオンズリーグエリートの影響により、J1第14節の2試合は今月14日に行われる。

今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第14節

▼5月3日(土・祝)

サンフレッチェ広島 2-1 アビスパ福岡

アルビレックス新潟 2-3 FC東京

清水エスパルス 0-3 名古屋グランパス

鹿島アントラーズ 1-0 FC町田ゼルビア

浦和レッズ 2-0 東京ヴェルディ

ガンバ大阪 4-0 湘南ベルマーレ

ヴィッセル神戸 2-0 ファジアーノ岡山

京都サンガF.C. 2-3 セレッソ大阪

▼5月14日(水)

19:00 川崎フロンターレ vs 横浜FC

19:00 横浜F・マリノス vs 柏レイソル

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 鹿島(28/+12)

2位 浦和(25/+6)

3位 柏(24/+5)

4位 京都(24/+2)

5位 神戸(21/+4)

6位 清水(21/+3)

7位 福岡(21/0)

8位 広島(20/+1)

9位 町田(20/0)

10位 G大阪(20/-2)

11位 川崎F(18/+8)

12位 岡山(18/0)

13位 湘南(18/-8)

14位 東京V(17/-5)

15位 C大阪(16/-1)

16位 FC東京(16/-3)

17位 名古屋(14/-6)

18位 新潟(12/-5)

19位 横浜FC(12/-5)

20位 横浜FM(8/-6)

◆■J1第15節の対戦カード

▼5月6日(火・祝)

14:00 浦和 vs G大阪

14:00 名古屋 vs 岡山

14:00 福岡 vs 鹿島

14:00 神戸 vs C大阪

16:00 柏 vs 清水

16:00 東京V vs 横浜FC

▼5月7日(水)

19:00 町田 vs 京都

19:00 湘南 vs 広島

▼6月25日(水)

19:00 川崎F vs 新潟

19:30 横浜FM vs FC東京