ファミリーマートは3月6日、新しいデジタルコマース事業「ファミマオンライン」のサービスを開始した。

ファミマオンライン

ファミマオンラインは、これまで展開していたファミペイWEB予約やギフトサービスを統合・拡充した新たなオンラインサービス。サービスのコンセプトは「とっておきに出会えるもうひとつのファミマ」。「『あなた』のうれしい」「楽しいおトク」に加え、「いつでも」便利の3つをサービスのポイントとして、地域の銘品や、ファミチキデザインの限定アイテム、豊富な種類を揃えたコンビニエンスウェアの展開など、同サービスならではの商品を続々展開していくという。

来るたびにワクワクする品揃え

同社の看板ブランドと人気キャラクター・有名ブランドがコラボレーションした限定グッズを定期的に販売する。また、全国展開する同社が厳選した旬のフルーツやご当地グルメ、特産品など、まだ出会ったことのない美味しさや楽しさが集まる「ご当地ファミマ」も展開予定だという。

オンラインならではの買い物体験

同サービスは、スマホアプリ「ファミペイ」と連携しており、購入に応じて特別なクーポンや特典を提供するなど、買い物が楽しくなるお得な体験を取り入れている。

オンライン注文し近くの店舗で受け取れる

同社のオリジナルブランド「コンビニエンスウェア」のオンライン注文を開始する。また、歳時の贈り物や、大切なイベントなどのお祝い事に、ちょっと豪華なお弁当も展開予定。ファミペイからオンライン注文し、近くの店舗で商品を受け取ることができる。

ここでしか手に入らないコラボアイテムも

3月には、同社の看板商品であるファミチキ関連の商品を販売する。ファミチキになれる「寝袋&パジャマ」(10,980円)や、「ペットウェア」(4,400円)、ファミチキに扮した「BE@RBRICK ファミチキ 100%」(2,480円)を限定販売する。

「BE@RBRICK ファミチキ 100%」(2,480円)

また、サンリオキャラクターズとのコラボグッズも登場する。「ファミッペ」と「ハローキティ」のコラボぬいぐるみ(4,480円)や、サンリオの人気キャラクターが同社の制服を着用した限定デザインのマスコット(2,480円)を展開する。

Ⓒ 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E24022602

コンビニエンスウェアが豊富な品揃えで購入可能に

同社のオリジナルブランド「コンビニエンスウェア」も、ファミマオンラインで購入可能となる。これまで店頭にはなかったサイズや、地域限定で取り扱っていた一部アイテムも取り揃える。

コンビニエンスウェア

母の日・父の日ギフトも

3月6日から受付を開始する母の日・父の日ギフトでは、5月11日の母の日、6月15日の父の日に向けたギフトを展開する。「フラワーギフト」「お菓子(スイーツ)」「魚介系グルメ」「肉系グルメ」など幅広い商品を用意し、様々なニーズに応えるラインアップとなっている。

また、4月5日まで早期割引を実施し、対象商品が通常価格より約10%引きで購入できる。

ファミマオンラインオープン記念

ファミマオンラインのオープンを記念して、抽選で全額キャッシュバックが当たるキャンペーンや、豪華食材がワンコインで購入できる抽選販売、対象商品購入でファミチキやコーヒーをプレゼントするキャンペーンに加え、ファミペイと連動したおトクなキャンペーンも実施する。

抽選で豪華商品がワンコインで購入できるキャンペーン