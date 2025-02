アニコム損害保険は、京都大学との共同研究を通じ、トイ・プードルとミニチュア・ダックスフンドの2品種において、高い遺伝率(※1)を持つ行動特性と、行動特性に関連する複数の遺伝子変異を明らかにした。この成果は、問題行動を起こす潜在的リスクを予測し、予防のためのトレーニングに活用できる可能性がある、とのこと。

なお、本研究成果は、米国John Wiley & Sons社が刊行する学術誌『Animal Genetics』にて、1月31日にオンライン公開された。

※1 遺伝率:分析を行った集団の中で、ある表現型への遺伝的な影響の大きさを示す指標。表現型のばらつきに対し、全ての遺伝子型のばらつきが占める割合を指す。

【原論文情報】

タイトル:Genome‐wide study suggests inheritance of personality traits in Toy Poodles and Miniature Dachshunds

著者名:Chika Zemmoto, Yuki Matsumoto, Minori Arahori , and Miho Inoue-Murayama

詳細:Animal Genetics. Volume 56, Issue 1, February 2025, e13508

URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/age.13508