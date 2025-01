タカラトミーアーツは、「ガチャ」(カプセルトイ)より「むぎゅっと! ジュラシック・ワールド」を2025年1月に発売する。全4種で各400円。

「むぎゅっと! ジュラシック・ワールド」は、恐竜映画の代名詞「ジュラシック・ワールド」シリーズで活躍する恐竜たちが、お気に入りを“むぎゅっと!”抱きしめているフィギュア。ちょっぴり怖くてかわいい恐竜たちは、集めて並べても、1体だけちょこんと置いても癒し効果抜群。サイズは約5〜5.5cm。

ラインナップは「ティラノサウルス・レックス」「トリケラトプス」「モササウルス」「プテラノドン」の全4種。

(c)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.