スフィダンテは、「ディズニー」と「ピクサー」の人気キャラクターによるデザイン年賀状を「スマホで年賀状2025」「スマホで写真年賀状2025」で発売した。また、2025年の干支である「巳(み)」にちなんだデザイン年賀状も1,800点以上用意している。

充実の巳(へび)デザイン

スマホで年賀状とネットで年賀状では、干支の「巳」にちなんだ描き下ろしデザインや、限定アートを使用したデザインを豊富に取り揃ている。「tsumori chisato」や「リト@葉っぱ切り絵」など著名なデザイナー・アーティストによる直々の描きおろしの「巳」アートに加えて「LIBERTY」や「SOU・SOU」など人気ブランドの新作「巳」柄も続々登場。

また、昨年スマホで年賀状に登場して好評だった「人物切り抜き機能」を活用できる干支のデザインや、自社開発している完全オリジナルデザインでは様々なテイストの写真なしタイプの干支デザインも用意している。

tsumori chisato

LIBERTY

AIUEO

かまわぬ

濱文様

写真あり・写真なしのデザインも

同社は年々高まる利用者からの干支の絵柄への需要を受けて、今年は自社のオリジナルデザインでもたくさんの干支デザインを用意。写真が入れられるタイプだけでなく、写真を入れずにつくれるタイプの干支デザインも充実させている。

写真が入れられるタイプ

写真を入れないタイプ

オリジナルデザイン年賀状の印刷代は、普通紙が121円、写真ありは143円(まとめ割あり)。はがき代は85円。送料はネコポスが550円、宅急便は880円。提供期間は2025年1月15日まで(予定)。

ディズニー・ピクサーデザインの年賀状

スマホで年賀状、スマホで写真年賀状では、ディズニー「ミッキー&フレンズ」をはじめ、「くまのプーさん」や、「ラプンツェル」に加えて、今年はさらに、ピクサーの人気作品である「トイ・ストーリー」、「モンスターズ・インク/モンスターズ・ユニバーシティ」の合計5タイトル、25種類のデザイン年賀状を用意している。加えて、ミッキー&フレンズでは今年も干支の巳があしらわれたデザインやお正月感満載のデザイン、トイ・ストーリーでは巳年にちなんで「ガラガラヘビ」を主役にしたデザインなど、年賀状ならではのアートも登場。

干支にちなんだデザインも

ミッキーマウスと干支の巳が一緒に登場するデザインから、トイ・ストーリーのウッディのセリフでお馴染みの「ブーツのなかのガラガラヘビ」、モンスターズ・ユニバーシティのキャラクターである「セリア」があしらわれた絵柄など、新年の挨拶にぴったりのデザインが登場。

ディズニーのキャラクター年賀状が今年も続々

今年のディズニーデザイン年賀状は、人気のミッキー&フレンズとくまのプーさんに加えて、ラプンツェルが登場する。子どもだけでなく、大人にも使いやすいデザインが充実している。

「ピクサー」のキャラクターが登場

ピクサーの人気タイトル、トイ・ストーリーとモンスターズ・ユニバーシティ、モンスターズ・インクのキャラクターが登場する年賀状デザインがすべて新作で登場。

ディズニー、ピクサーデザイン年賀状の印刷料金は、スマホで年賀状の場合、普通紙が132円、写真ありは154円。はがき代は85円。スマホで写真年賀状は、写真なし154円、写真あり176円。はがき代85円。送料はネコポスが550円、宅急便は880円。提供期間は2025年1月15日まで(予定)。

© Disney © Disney Based on the"Winnie the Pooh"works by A.A.Milne and E.H.Shepard. © Disney / Pixar / フジカラーの年賀状