ケンエレファントは、ロッテリアより許諾を得て開発した「ロッテリア ミニチュアコレクション」を2024年12月下旬より、全国のカプセルトイ売り場、ホビーショップなどで発売する。

このたび、人気ハンバーガーショップ・ロッテリアとケンエレファントのコラボレーションが実現。ロッテリアのメニューや看板を再現した精巧なミニチュアフィギュアコレクションが登場する。

ラインナップは看板メニューとして人気の高い「絶品チーズバーガー」「エビバーガー」、2020年3月12日に復活を遂げた「リブサンド ポーク」、小腹がすいたときや友達とのシェアにぴったりな「ふるポテ」、そして店のロゴマークをいつでも鑑賞できる、光るマグネット付きライト看板の全5種類。

絶品チーズバーガー&シェーキ バニラ(包み紙付き)

ふるポテ(バターしょうゆ風味)&コーラ(ポテト2本は別パーツ)

エビバーガー&メロンソーダフロート(包み紙付き)

リブサンド ポーク&ホットコーヒー(包み紙付き)

マグネット付きライト看板(電池内蔵 ※電池交換不可)

フードメニュー4種は、それぞれドリンクとトレー、並べて楽しめるレシートをセットにしており、さらにバーガー3種には包み紙も付属している。

本商品はカプセルトイでの販売(1個500円)のほか、ブラインドBOXでの販売(1個550円)も行う。現在ケンエレファントのオンラインショップ・ケンエレストアでは、6個パックの予約を受け付けている。

(c)LOTTERIA Co., Ltd. ALL rights reserved