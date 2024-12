WOWOWは、2025年3月から5カ月連続でLiSAの特集を組むと発表した。その第1弾として2025年3月に『LiSA LiVE is Smile Always~COCKTAiL PARTY~』を放送・配信する。

2025年3月から7カ月にわたってWOWOWで特集されるLiSA

2011年にソロデビューし、アニソンからロック、ポップスまで縦横無尽に活躍を続け、国民的アーティストへと駆け上ったLiSA。パワフルな歌唱はもちろん、ファンと一体となって盛り上がるライブの熱狂ぶりでも知られる彼女が、2024年9月から12月にわたって3年ぶりとなる全国アリーナツアーを開催している。その最新ライブを含むこれまでのステージの数々を、5カ月連続で放送・配信。さらにはヒット曲の数々が楽しめるMVコレクションから特別インタビューまで、LiSAの魅力をパッケージした総力特集となっている。

2025年3月は最新ツアー『LiSA LiVE is Smile Always~COCKTAiL PARTY~』から11月30日に東京・国立代々木競技場 第一体育館で行われた公演の模様を、2025年4月は12月1日に開催された公演の模様をどれぞれ放送・配信。

続いて2025年5月は『LiSA LiVE is Smile Always~LiTTLE DEViL PARADE~』(2017年6月24日 さいたまスーパーアリーナ)と『LiSA LiVE is Smile Always~LADYBUG~』(2021年12月8日 日本武道館)、2025年6月は『LiSA LiVE is Smile Always~ONLiNE LEO-NiNE~』(2020年10月発表の5thアルバムに合わせて開催されたオンラインライブの模様)、2025年7月は『LiSA LiVE is Smile Always~iSCREAM~』(2024年4月20日 日本武道館)という豪華なライブ映像が控える。また、2025年6月は『LiSA Music Video Complete』を放送・配信。同番組は2021年のソロデビューから最新作までを網羅したミュージックビデオのコンプリート版だ。