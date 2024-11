エルティーアールは12月12日より、サンリオの人気キャラクターマイメロディの50周年を記念し、「My Melody Cafe ~Heartful Party~」を東京などで期間限定オープンする。

My Melody Cafe ~Heartful Party~

マイメロディ50周年でテーマカフェ開催

マイメロディは2025年に50周年を迎える。これを記念し、"マイメロディがとっておきのスイーツとプレゼントを用意して一生懸命おもてなし♡"をコンセプトにした、ピンクが基調のロマンティックでかわいいが溢れた空間を演出する。

「BOX cafe&space キュープラザ原宿店」(東京都渋谷店)では2024年12月12日~2025年1月26日まで、「kawara CAFE&KITCHEN 名古屋PARCO店」(愛知県名古屋市)では2024年12月20日~2025年1月26日まで、「BOX cafe&space KITTE大阪1号店」(大阪府大阪市)では2025年1月17日~2025年3月2日まで、「BALLER:S イオンモール新利府店」(宮城県宮城郡)では2024年12月19日~2025年2月2日まで開催される。

11月21日より、カフェ公式サイトにて予約受付がスタート(先着順)。1申込につき、4席迄予約が可能。

バッジやカードの特典も

事前予約(660円/1名)を利用し、メニューを注文すると、「スクエアバッジ(全10種)」がランダムで1つもらえる。また、カフェに来場した方へ「サンキューカード(全1種)」を1枚プレゼントする。(無くなり次第終了)

SNSキャンペーンも実施する。カフェ利用時間内にSNSで「#マイメロディ50周年」「#マイメロハートでありがとう」をつけて投稿すると、「スライダーポーチ(全1種)」がもらえる。特典の受渡しはカフェ利用時間内となる。(無くなり次第終了)

ピンクを基調としたスペシャル仕様のメニュー

メニューは全てピンクを基調としたスペシャル仕様で、ピンクのウエルカムオムライス、色々な種類のフィンガーフードを盛り付けたパーティープレート、マイメロディの愛♡が溢れるグラタンなどのフードメニューやマイメロディが自分の顔を描いたパフェ、プレゼントボックスをイメージした箱型グラスに入ったワッフル、マイメロディからのありがとう気持ちがこもった、ハートのパンケーキなどのデザートやマイメロディをイメージしたドリンクなど、どこを切り取っても絵になるフォトジェニックなメニューを用意している。

バースデーメニューとして、「みんなでお祝い♡デコプレート」(1,590円)も登場する。小皿に入っているフルーツやマシュマロで、ハートのパンケーキやお皿にデコレーションをして楽しめる。提供期間は、東京・愛知が1月14日~1月26日、宮城は1月14日~2月2日、大阪は1月17日~2月2日となっている。

描き下ろしアートのオリジナルグッズが登場

描き下ろしアートを使用したオリジナルグッズとして、「アクリルキーホルダー(ランダム6種)」(770円)、「ホログラム缶バッジ(ランダム6種)」(660円)、「ウッドマグネット(ランダム4種)」(880円)、「ミニタオル」(1,540円)、「マグカップ」(2,200円)なども販売する。

カフェ公式サイト内では、2024年12月12日12時より、カフェオリジナルグッズのオンラインショップ販売も実施する。

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654057