過ごしやすい季節に突入し、庭の手入れや部屋の掃除もはかどる今日この頃。サンリオキャラクターズもお掃除に精を出してるようなのですが、その姿が「かわいすぎる!」とSNSで話題となっています。

マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!

掃除が楽しくなるカプセルトイ

こちらはなんと、あの「激落ちくん」とコラボしたカプセルトイ「がんばれおそうじフィギュア」です。お掃除アイテムを手にした姿が、どの子もかわいいですね。

台座は、「激落ちくん」の顔が刻印されたコラボ限定デザイン。しかも、メラミンスポンジ付きなんです! ラインアップは、「ハローキティ」「マイメロディ」「マイスウィートピアノ」「クロミ」「ハンギョドン」「ポチャッコ」「けろけろけろっぴ」「バッドばつ丸」「ポムポムプリン」「シナモロール」「こぎみゅん」の11種類に、「シークレット」を加えた全12種類となっています。

SNSでは、「まさかの激落くんとコラボw」「おしり見せてくれてるポムプリめっちゃかわいい~~~~~」「この一切やる気の無いハンギョドン好き」「ぜんぶほしい! 掃除苦手だからこれを並べていっしょに頑張れそう」といった声が。ブラインドタイプの商品なので、何が当たるかは開けてからのお楽しみ! お目当ての子が当たるといいですね。

価格は550円。ドン・キホーテ限定です。サンリオキャラクターズと一緒に、少しずつ大掃除をはじめてみては?

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654575

トレンドリサーチャー: 會田理沙子

文:CHIGAKO

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部