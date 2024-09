グローバルボーイズグループ・JO1がきょう13日に放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』2時間スペシャル(20:00~)に出演する。

JO1

■JO1がTM NETWORKの名曲「Get Wild」をカバー

9月8日に開催されたK-POP音楽授賞式「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」で、ファン投票によって毎年1組だけが選出される「TMA Popularity Award」、今年目立つ成果をあげたアーティストにおくられる「Artist of the Year」の2冠に輝き、日本人アーティスト初の快挙を成し遂げたJO1。今回は、1987年にリリースされたTM NETWORKの名曲「Get Wild」をスタジオで生パフォーマンスする。メンバーは、「とても有名な名曲なので、リスペクトの気持ちを込めて精一杯頑張ります」(川尻蓮)、「名曲をカバーさせていただけるのはとても光栄です。ありがとうございます!」(川西拓実)と意気込みを述べる。

また、10月2日にリリースされる最新シングル「WHERE DO WE GO」も披露。メンバーは「大人っぽい落ち着いた振り付けに口笛の振り付けがポイントです!」(與那城奨)、「サビのセクシーなダンスに注目してください」(佐藤景瑚)、「セクシーで大人っぽいJO1のパフォーマンスを見ていただくことができると思います」(鶴房汐恩)と注目ポイントをアピールしている。

■出演アーティスト ※五十音順

あいみょん 「ラッキーカラー」

Awich 「Are you serious?」

Saucy Dog 「馬鹿みたい。」

JO1 「WHERE DO WE GO」「Get Wild」(TM NETWORKの名曲をSPカバー)

GEMN 「ファタール」

SPYAIR 「オレンジ」

TMG -SPECIAL GUEST- BABYMETAL 「ETERNAL FLAMES」「DA DA DANCE」「GUITAR HERO」

BE:FIRST 「Blissful」

優里 「カーテンコール」