バンダイスピリッツは、井村屋のアイス『あずきバー』を可動ロボット化した「超合金 あずきバーロボ」(13,750円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年4月発送予定。

井村屋を代表する氷菓『あずきバー』を、合金比率約95%(重量比率)、総重量約240グラムの可動ロボットとして超合金化した「あずきバーロボ」が登場する。

本体は、約1/1のサイズで「あずきバー」のフォルムや質感を再現したアイスモードから、煌びやかなメッキを施した合金の鎧を身にまとうロボットモードに変形。双肩には「井村屋」「あずきバー」と書かれた黄金とあずき色の旗が立っており、アイスの棒を剣として装備することができる。

