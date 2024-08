ニジゲンノモリが運営する兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦」では、東宝怪獣の中でも屈指の人気を誇る「モスラ」を作り出せるクラフトイベント「モスラ素焼き色塗り体験」を8月24日より開始する。

本イベントでは、単独でのシリーズ映画が制作されるなど、ファンのみならずとも人気の高い怪獣「モスラ」の真っ白な素焼きに、自由に色を塗って、自分だけの「モスラ」を作ることができる。登場する作品ごとに、彩りや美しさの異なる「モスラ」を思い返しながら、世界に1つだけのモスラを作ることができる。色塗り体験は、家族や友達と一緒に取り組むことも可能だ。所要時間は約30分。 場所はゴジラ迎撃作戦エリア内、特設テント「ゴジラ研究所」で営業時間は10:00~22:00。料金は3,000円となっている。

