バンダイ ベンダー事業部は、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、劇中に登場したアイテムを手のひらサイズのミニチュアにした、「ハリー・ポッター ミニチュアコレクション3」(500円)を6月第5週から順次、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズにて発売する。

本商品は映画『ハリー・ポッター』シリーズに登場する印象的なアイテムを手のひらサイズのミニチュアにした人気シリーズ第3弾。 ラインナップはバースデーケーキ、空飛ぶオートバイ、タイムターナー、忍びの地図、金のスニッチの全5種となっている。

ハグリッドが作ったハリーのバースデーケーキは、パッケージの開け閉めができるほか、中のバースデーケーキも取り出して飾ることができる。

バースデーケーキ

また、タイムターナーは、劇中同様に回転するギミックを使用し、幾度となく活躍した忍びの地図は全高約54mmというミニサイズながらも中身までしっかり再現している。金のスニッチは羽の向きを変えることができる仕様となっているなど、どのラインナップも小さいながらも細部や仕様にこだわったコレクションだ。

金のスニッチ

WIZARDING WORLD characters, names and related

indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

Publishing Rights © JKR. (s24)