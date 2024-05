バンダイスピリッツは、『マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ』より「Special Memorize (アクアピッチかれん/アクアピッチノエル/アクアピッチココ/アクアピッチ沙羅/アクアピッチ星羅)全5種」(各4,950円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2024年11月発送予定。

2024年11月発送予定「Special Memorize (アクアピッチかれん/アクアピッチノエル/アクアピッチココ/アクアピッチ沙羅/アクアピッチ星羅)全5種」(4,950円)

2003年より放送されたテレビアニメ『マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ』の放送20周年を記念して発売された、変身アイテム「アクアピッチ」のなりきり玩具に新作が登場。第1弾の七海るちあ、第2弾の宝生波音、洞院リナに続いて、かれん、ノエル、ココ、沙羅、星羅が商品化される。

本体は、劇中の通りにフタが開閉するなど、細部までこだわったクオリティの高い造形を手のひらサイズで再現。裏面のボタンを押すことで、アクアピッチかれん、アクアピッチノエル、アクアピッチココ、アクアピッチ沙羅は変身音楽「KODOU 〜パーフェクトハーモニー〜 (inst.)」を、アクアピッチ星羅は変身音楽「Birth of love(inst.)」を再生することができる。

また、それぞれの裏面のボタンを長押しすることで「オーロラの風に乗って」(アクアピッチかれん)、「Legend of Mermaid 〜7 Mermaid­Version〜」(アクアピッチノエル)、「希望の鐘音­〜Love goes on〜7 Mermaid­Version」(アクアピッチココ)、「Return to the Sea」(アクアピッチ沙羅)、「Beautiful Wish」(アクアピッチ星羅)を再生。音楽が再生されている間は中央の真珠部分が光るので、変身シーンを再現したなりきり遊びを楽しむことができる。

予約の受付は2024年7月14日の23時まで。

(C)講談社・フリュー・テレビ愛知/ぴちぴちピッチ製作委員会