4月8日、アメリカでは7年ぶりに皆既日食が見られました。 皆既日食とは太陽と月と地球が一直線に並び、地球から見た太陽が月と重なって完全に隠れる非常に珍しい天体現象のこと。

アメリカでは空が真っ暗になる世紀の天体ショーを各地でみなさん、楽しまれていたそうです。

WATCH as @StephanieAbrams experiences today's total solar eclipse in Fredericksburg, Texas. #sponsored by @bmsnews. pic.twitter.com/YAt2XvcNns