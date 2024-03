サンリオの人気キャラクター、ポムポムプリンの特大サイズのクッションが登場すると、SNSで話題になっています!

今回は、マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!

「すべて受け入れるポムポムプリン」(6万6,000円) 公式サイトより引用

バンダイナムコグループの公式通販サイト「プレミアムバンダイ」は3月8日、「すべて受け入れるポムポムプリン」(6万6,000円)のリクエスト受付を開始しました。本商品はリクエスト企画商品として展開され、期間内に200個の申し込みが集まれば商品化が決定するそうです。

公式サイトより引用

今回のクッションは、全長約105cmの超BIGサイズで、ポムポムプリンのもっちりとしたボディと安らかな表情を再現しているとのこと! ポムポムプリンの特徴的な「おしりのしるし」も忠実に再現されており、ファンにはたまらないアイテムとなっています。また、サンリオピューロランドでは、3月15日から実物が展示される予定です。

SNS上では、「名前がめちゃめちゃ良い」「すべて受け入れてほしい」「しがみついて寝る」との声が。気になった方はぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか?

