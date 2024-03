ユニ・チャームは3月12日、「ムーニー 水あそびパンツ」(オープンプライス)を発売する。

同商品は、長時間水あそびをしてもふくらんたり重くなりにくい機能を強化し、ズレにくいのが特徴となっている。

特許技術である新スリム吸収体を採用しており、1回分の吸収する機能はそのままに、中にたまった余分な水分を足まわりから排出。使用後の重さにおいて、現行品の3分の1を実現している。

商品の特長

さらに、長時間使ってもウエスト部分や足の周りに締め付けの跡がつきにくい「やわらかウエスト」や、とっさのうんちもブロックする「うんちブロックギャザー」も搭載している。

カラーは、ブルーとピンクの2色展開で、水着のようなフルカラーデザインを採用。それぞれにピカチュウの総柄が描かれている。

水着のようなフルカラーデザイン

また、高分子吸水材が入っていないため、普段使用の紙パンツとしての使用には対応していないとのこと。

(C)2022 Pokemon. (C)1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.