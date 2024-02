AOKI展開する「ORIHICA」は、“ゆるすぎず、堅すぎない”次世代のスーツ「THE THIRD SUITS」シリーズから、シルエットの美しさと着心地を追求した「LIFE FIT PANTS」をORIHICA全店舗およびORIHICAオンラインショップにて新発売する。

LIFE FIT PANTS

「THE THIRD SUITS」シリーズは、時代の変化に合わせ進化してきたスーツの第3の選択肢「サードウェーブ」という意味を込めたシリーズ。「LIFE FIT PANTS by THE THIRD SUITS」は、品よくキレイなシルエットと、上質で楽ちんな着心地を両立させた商品。

LIFE FIT PANTS by THE THIRD SUITS

THE THIRD SUITSシリーズからの展開のため、同素材のジャケットも展開があり、単品でもセットアップでも着用することができる。