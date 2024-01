ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」シリーズから3月4日、英国を代表するアート・ギャラリー「テート美術館」とのコラボレーションアイテム「Curated by Tate」2024年春夏コレクションが登場します!

今回は、マイナビ学生の窓口に所属する大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します。

ユニクロUT×テート美術館「Curated by Tate」

スローガンは「Play is for everyone(遊びはみんなのためにある)」

テート美術館とのコラボレーション第一弾「Curated by Tate」は、遊び心を体現する4人のアーティストの作品があしらわれた2024年春夏コレクション。SNSではすでに、「可愛いい」「良いですね」「これはちょっと欲しいかも」と話題に。

ユニクロUT×テート美術館「Curated by Tate」

ラインナップは、スローガン・アートを得意とし、作家、ミュージシャンなどとしても活躍するボブ&ロバータ・スミスの、鮮やかな色合いが特徴の作品「Draw Hope」、ニコラス・モンローによる赤と青のラインが印象的なグラフィック「Boats」は、ポップ・アート・ムーブメントのコミックの影響が見て取れる作品に。

さらに、抽象芸術を得意とするウィルヘルミナ・バーンズ=グラハムが、豊かな色彩とエネルギーで大胆に生命への愛を表現した「Orange and Red on Pink」、そして現代アートに新風を吹き込んだ巨匠アレクサンダー・カルダー創造したモビール作品の一つ「Antennae with Red and Blue Dots」の全4種となっています。

発売日は3月4日。価格はいずれも1,500円。

© Bob and Roberta Smith, © Tate 2024

© 2024 Calder Foundation, New York / DACS London, © Tate 2024

© Estate of Nicholas Monro, © Tate 2024

© Wilhelmina Barns-Graham Trust, © Tate 2024

トレンドリサーチャー: 近由梨子

文:CHIGAKO

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部