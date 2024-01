B STONEが運営するレディースブランド「AMERI(アメリ)」は、アメリカ・ニューヨークの「メトロポリタン美術館」とのコラボレーションコレクションを企画。1月16日より、Ameri VINTAGEのオフィシャルウェブサイトや直営店、およびZOZOTOWNにて発売します。

今回はマイナビ学生の窓口に所属する大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します。

名画を大胆に落とし込んだファッション

2回目となる今回のコラボレーションでは、花のブーケを大胆に落とし込んだシアードレスやレギンス、アート作品をプリントしたロングTシャツ、トップス、パンツなど計6型アイテムが登場。いずれも、AMERIらしいオリジナリティのある洋服に仕上がっており、SNSでは「かわいい」と話題に。

1月16日より、Ameri VINTAGEオフィシャルウェブサイト、Ameri VINTAGE直営店(代官山店、新宿ルミネ2店、心斎橋店、名古屋店)、ZOZOTOWNにて発売されます。「AMERI」×「THE MET」の他にはない特別なコラボレーションになっていますので、この機会をお見逃しなく!

「AMERI」×メトロポリタン美術館の特別なコラボアイテム

AMERI×THE MET LA BERCEUSE LONG TEE



AMERI×THE MET LONG TEE(左)LA BERCEUSE、(右)L'ARLESIENNE LONG

Vincent van Goghの作品『La Berceuse』と『L'Arlesienne:Madame Joseph-Michel Ginoux』を使用したロングTシャツ。国内生地を使用しており、体のラインを拾いすぎない程よいオーバーシルエット。ゴッホ特有の色彩が目を惹く、コーディネートのポイントにもなるアイテム。

いずれも、カラーはホワイト、サイズはFを展開。価格は1万3,200円。

AMERI×THE MET SCENERY VELOUR TOP & PANTS



AMERI×THE MET SCENERY(左)VELOUR TOP、(右)PANTS

Claude Monetの【Morning on the Seine near Giverny】の作品を使用したベロアトップスとパンツ。上品な光沢感のあるベロア生地を使用したトップスは、手袋がセットになった今期らしいデザインで、価格は1万5,400円。

パンツは、程良い肉感と上品な光沢のあるサテン生地を使用。ウエストの細かいタックのデザインがポイントで、ストレートシルエットで股下長めに作られているため、美脚効果抜群。サイズはXS、S、Mを展開しており、価格は2万2,000円。

AMERI×THE MET FLOWER DRESS & LEGGINGS



AMERI×THE MET FLOWER(左・中央)DRESS、(右)LEGGINGS

Clara Peetersの【A Bouquet of Flowers】の作品を使用し、大胆なブーケ柄を落とし込んだドレスとレギンス。裾フレアのワンピースは、後ろのフレア部分がバイアスで仕上げられており、前後で長さが異なるのがポイント。サイズはS、Mを展開しており、価格は2万5,300円

レギンスは、程良い肉感と糸の特性によりストレッチ性があり、透けにくいのがポイント。また、ドライタッチでマットな風合いが特徴。サイズはS、Mを展開しており、価格は1万3,200円。

トレンドリサーチャー: 近由梨子

文:CHIGAKO

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部