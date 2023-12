子どもへのクリスマスプレゼントに添える「サンタさんからの手紙」に、何を書けば良いか迷うサンタさんも多いのではないでしょうか。そこで本記事では、サンタさんからの手紙を書くときに使える例文や、書き方のポイントを紹介します。

サンタさんからの手紙に使える例文

ここでは、サンタさんからの手紙を書くときに使える例文を4つのパターン別に紹介します。

シンプルな定番メッセージ

まずは、誰にでも使えるシンプルな定番メッセージを紹介します。

Dear 〇〇

メリークリスマス!

〇〇のためにプレゼントを持ってきたよ。

喜んでくれるとうれしいな。すてきなクリスマスを過ごしてね。 サンタより 【英語版】

Dear 〇〇

Merry Christmas!

I brought a present for 〇〇.

I hope you'll be happy. Have a wonderful Christmas. From Santa

そのほか、「いい子にしてたかな? ( Have you been a good girl? / Have you been a good boy? ) 」などを加えてみても良いでしょう。

頑張ってきたことを褒めるメッセージ

頑張ってきたことを褒めてあげると子どもは喜びます。「サンタさんも見てくれているんだ」と思えば、もっと頑張ろうという気持ちが湧いてくるかもしれません。

Dear 〇〇

メリークリスマス!

いつも勉強を頑張っていてえらいね。

そんな〇〇にプレゼントを持ってきたよ。 また来年も楽しみにしていてね。 また来年も楽しみにしていてね。 サンタより 【英語版】

Dear 〇〇

Merry Christmas!

I know you are always studying hard. Good boy! ( Good girl! )

I brought a present for 〇〇.

I hope you are looking forward to next year. From Santa

「またプレゼントをもらえるように頑張ろう!」と思ってもらえるように、「来年も楽しみにしていてね」といった一言を添えてみるのがおすすめです。

勉強のほか、習い事やお母さんのお手伝いを頑張っていたことを褒めるのも良いでしょう。

サンタさん宛てに手紙を書いていた場合のメッセージ

サンタさん宛てに手紙を書いている場合は、読んだことを伝えましょう。

Dear 〇〇

メリークリスマス!

お手紙読んだよ。ありがとう!

絵がとっても上手だね。すごくうれしい!

〇〇のためにプレゼントを持ってきたよ。喜んでくれるとうれしいな。

素敵なクリスマスを過ごしてね! サンタより 【英語版】

Dear 〇〇

Merry Christmas!

I read your letter. Thank you!

You are very good at drawing. I'm so happy! I brought a present for 〇〇. I hope you'll be happy.

Happy Christmas! I brought a present for 〇〇. I hope you'll be happy.Happy Christmas! From Santa

きちんと読んでくれたことがわかるよう、字や絵についても触れると喜ばれます。

新年のあいさつを含めたメッセージ

新年のあいさつを含めたメッセージもおすすめです。

Dear 〇〇

メリークリスマス!

〇〇のためにプレゼントを持ってきたよ。喜んでくれるとうれしいな。

もうすぐ新年だね! 今年はどんな1年だったかな?

新年も良い年になりますように! サンタより 【英語版】

Dear 〇〇

Merry Christmas!

I brought a present for 〇〇. I hope you'll be happy.

New Year is coming soon! How was your year?

I hope you will have a happy new year!

From Santa

サンタさんからの手紙を書くときのポイント

ここからは、サンタさんからの手紙を書く際のポイントを紹介します。

サンタと名乗るを忘れない

サンタさんからの手紙だとわかるように、必ず「サンタより」の一言を忘れずに添えましょう。何も書いていないと、「パパの字に似てるけど、パパが書いたのかな?」と疑われてしまうかもしれません。

「今日はフィンランドからやって来たよ」などと、どこから来たのか具体的に伝える一言を添えてみるのもおすすめです。

長文にしない

サンタさんから手紙をもらったら嬉しいものですが、長文になってしまうと子どもにとっては読みづらくなってしまいます。

伝えたいことが多くあったとしても、本記事で紹介した例文程度の長さにおさえるのがおすすめです。子どもの年齢に合わせて、読みやすい文字数で作成することを心がけましょう。

日本語か英語かは年齢に合わせる

手紙を日本語で書くか英語で書くか迷うサンタさんも多いのではないでしょうか。

幼稚園児や小学1~2年生くらいの幼い子ども向けに書くのであれば、日本語の手紙がおすすめです。小学3年生以上の子どもには、日本語で書くと「サンタさんなのに何で日本語? 」と疑われる可能性があるので、英語で書くことをおすすめします。

サンタさんからの手紙で子どもを喜ばせよう

今回は、サンタさんからの手紙を書くときに使える例文やポイントなどを紹介してきました。

プレゼントだけでなく、サンタさんからの手紙も楽しみに待っている子どもは少なくありません。そんな子どもたちのためにも、ぜひ素敵な手紙を添えてみてくださいね。