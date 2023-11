Figuarts Zero chouetteより、劇場版『美少女戦士セーラームーンCosmos』に登場する「セーラーコスモス」が登場。「Figuarts Zero chouette セーラーコスモス -Darkness calls to light, and light, summons darkness-」(12,100円)として発売、2024年5月発送予定。

「Figuarts Zero chouette セーラーコスモス -Darkness calls to light, and light, summons darkness-」は、柔らかく繊細な造形、光沢やきらめきを表現した彩色、透明感を表現したクリア素材など、細部までこだわった無可動フィギュア。

「Figuarts Zero chouette エターナルセーラームーン」と同じデザインコンセプトで原型制作を行っているため、隣に並べると商品のサブタイトル「-Darkness calls to light, and light, summons darkness-」の世界観を感じられるという。

(C)武内直子・PNP/劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」製作委員会