『テニミュ秋の合同大運動会2023』が14日に東京・有明アリーナで行われ、紅組が勝利した。

ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン、ミュージカル『新テニスの王子様』に出演する総勢90名超のキャストが、学校・ 国の垣根を越えて紅白に分かれ、二人三脚や玉入れ、騎馬戦、綱引きといった運動会の定番競技や、テニミュデータマン選手権、三船からのスペシャルミッションといった『テニミュ』ならではの競技で白熱の戦いを繰り広げた。同公演は、15日も同会場にて18時より開催。動画配信サービスDMM TVにてライブ配信、アーカイブ配信も実施される。

■紅組

越前リョーマ役:今牧輝琉、大石秀一郎役:原 貴和、乾 貞治役:塩田一期、桃城 武役:寶珠山 駿、海堂 薫役:岩崎悠雅、橘 桔平役:熊沢 学、石田 鉄役:柊太朗、桜井雅也役:深澤悠斗、赤澤吉朗(「吉」は土に口)役:奥村等士、柳沢慎也役:久保侑大、金田一郎役:二宮来夢、亜久津 仁役:益永拓弥、新渡米稲吉役:松原 凛、室町十次役:寺島レオン、跡部景吾役:高橋怜也、宍戸 亮役:広井雄士、滝 萩之介役:中田凌多、樺地崇弘役:栗原 樹、鳳 長太郎役:明石 陸、佐伯虎次郎役:松永有紘、黒羽春風役:桐田伶音、天根ヒカル役:栗原航大、季楽靖幸役:HARUKI、幸村精市役:藤田浩太朗、真田弦一郎役:吉田共朗、切原赤也役:前田隆太朗、木手永四郎役:長塚拓海、千歳千里役:松島博毅、種ヶ島修二役:秋沢健太朗、越前リョーガ役:井澤勇貴、鬼 十次郎役:岡本悠紀、大曲竜次役:畠山 遼、君島育斗役:星野勇太、中河内外道役:チャンへ、都 忍役:鈴木凌平、ミハエル・ビスマルク役:バーンズ勇気、エルマー・ジークフリート役:チャーリー、プランス・ルドヴィック・シャルダール役:DION、エドガー・ドラクロワ役:ロマ・トニオロ、ジョナタン・サン・ジョルジュ役:胡凛ウィリアムズ、ラルフ・ラインハート役:ルーク・ヨウスケ・クロフォード、ドゥドゥ・オバンドゥー役:ジョエル・ショウヘイ

■白組

手塚国光役:山田健登、不二周助役:持田悠生、菊丸英二役:富本惣昭、河村 隆役:大友 海、神尾アキラ役:毎熊宏介、伊武深司役:土屋直武、内村京介役:菊池颯人、森 辰徳役:Rayshy、観月はじめ役:三井淳平、木更津 淳役:緑川青真、野村拓也役:八重澤就土、不二裕太役:石原月斗、南 健太郎役:桑原 勝、千石清純役:TAISEI、東方雅美役:灰塚宗史、喜多一馬役:内野楓斗、忍足侑士役:草地稜之、向日岳人役:小辻 庵、芥川慈郎役:横山賀三、日吉 若役:酒寄楓太、葵 剣太郎役:宮脇 優、樹 希彦役:森下紫温、木更津 亮役:岸本舜生、首藤 聡役:中嶋 健、柳 蓮二役:梶田拓希、仁王雅治役:蔵田尚樹、丸井ブン太役:川本光貴、白石蔵ノ介役:武本悠佑、遠山金太郎役:平松來馬、平等院鳳凰役:佐々木 崇、デューク渡邊役:大久保圭介、徳川カズヤ役:小野健斗、入江奏多役:泰江和明、遠野篤京役:輝馬、越知月光役:楚南 慧、毛利寿三郎役:丸山龍星、鈴木 惷役:高橋駿一、鷲尾一茶役:YUKI、ユルゲン・バリーサヴィチ・ボルク役:ザック・コバヤシ、Q・P役:パース・ナクン、A・フランケンシュタイナー役:JAY、トリスタン・バルドー役:鮎川太陽、ティモテ・モロー役:ジェレミー・クロディス、オジュワール・ドロン役:才川コージ、キコ・バレンティン役:乃本セイラ

横山賀三(芥川慈郎役)、宮脇 優(葵 剣太郎役)、畠山 遼(大曲竜次役)、輝馬(遠野篤京役)は 14日のみ出演。久保侑大(柳沢慎也役)は 15日のみ出演。泰江和明(入江奏多役)、JAY(A・フランケンシュタイナー役)は両日出演見合わせ。

■MC

齋藤 至役:和泉宗兵、井上 守役:北代高士

■応援

堀尾聡史役:りょうた、水野カツオ役:市川愛大、加藤勝郎役:戸塚世那、池田雅也役:大野紘幸、壇 太一役:橋本悠希

(C)許斐 剛/集英社・テニミュ製作委員会 (C)許斐 剛/集英社・新テニミュ製作委員会