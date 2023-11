タカラトミーアーツはこのほど、サンリオキャラクター「おくるみベイビーマスコット」のみっくす!版のカプセルトイを発売。全国のカプセルトイ自販機で販売している。

今回登場したガチャ®は、赤ちゃん姿がかわいらしいサンリオキャラクター「おくるみベイビーマスコット」の“みっくす!”版。サンリオキャラクターが、フロッキー素材のふわふわおくるみに包まれたラブリーな仕上がりとなっている。

サイズは約4cm。ラインナップは「シナモロール」「ポチャッコ」「ポムポムプリン」「マイメロディ」「クロミ」の全5種。いずれもボールチェーンが付いている。1回300円。全国の雑貨店、量販店等に設置されているカプセルトイ自販機にて順次販売されている。

(c) 2023 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN ⓁM