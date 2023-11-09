スターバックス コーヒー ジャパンは、大阪府内に1号店を出店してから25周年を迎える大阪のマーケットでアニバーサリープロジェクトを実施します。

マイナビ学生の窓口に所属する大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!

大阪 25th めっちゃよくばり クリーミー 抹茶 フラペチーノ※公式サイト引用

大阪出店25周年記念は“めっちゃよくばり”な抹茶のフラペチーノ!

スターバックスは、1996年8月に東京の銀座に日本初出店した後、1998年11月28日、西日本1号店として大阪の梅田に梅田HEP FIVE店(現在、梅田HEP FIVE7階店)を出店しました。

25周年アニバーサリープロジェクトの「大阪 25th めっちゃよくばり クリーミー 抹茶 フラペチーノ」は、大阪20周年アニバーサリープロジェクトでパートナーが考案し、大変好評だった商品をベースに、感謝の気持ちとワクワクして楽しくなるような味わい、“OMOROI”と感じてもらえるようなあふれる想いを詰め込んだ、めっちゃよくばりな一杯となっているそうです。

「大阪 25th めっちゃよくばり クリーミー 抹茶 フラペチーノ」は、抹茶のフレーバーにホワイトチョコレート風味のシロップとフレッシュクリームのソースを合わせ、飲み進めていくうちに抹茶とクリーミーな味わいのソースが混ざり合っていく絶妙で贅沢な美味しさが味わえます。トッピングはホイップクリームに、チョコレートソース、キャラメルソース、抹茶パウダーをのせて、「あれもこれも楽しんでもらいたい! 」という、大阪ならではのサービス精神旺盛な気持ちを表現しています。

X(旧Twitter)では、「抹茶大好きなので飲むしかない」「大阪住んでてよかった」「ぜっっったいうまい!! 」と期待の声が多数寄せられています。また、「なんで大阪限定なのー」「関東にもお願いします」と大阪のみでの販売を羨む声も。“大阪限定”だからなのか「青のりとお好みソースのように見えてしまう」「訴求の方向性が二郎系と一緒なんよ」と大阪らしさに感心しているコメントもありました。

「大阪 25th めっちゃよくばり クリーミー 抹茶 フラペチーノ」は持ち帰りが687円、店内利用が700円で、Tallサイズのみの販売。11月15日～28日の期間に大阪府内スターバックス店舗(一部店舗を除く)144店舗にて販売します。

和三蜜 抹茶 フラペチーノ※公式サイト引用

また大阪府内では、ティーに特化した「スターバックス ティー&カフェ」の店舗を4店舗出店しています。これらの店舗でも思いは同じく、感謝の気持ちを込めてパートナーが考案した大阪25周年おすすめカスタマイズビバレッジを提案します。好評の「和三蜜 抹茶 フラペチーノ」に、バニラアイスクリーム(ほうじ茶パウダー)、フリーズドライストロベリーをトッピングした、めっちゃよくばりなカスタマイズビバレッジです。

「和三蜜 抹茶 フラペチーノ」＋バニラアイスクリーム(ほうじ茶パウダー)＋フリーズドライストロベリー カスタマイズは、持ち帰りが962円、店内利用が980円でTallサイズのみ。和三蜜 抹茶 フラペチーノ」単体は持ち帰りが746円、店内利用が760円でTallサイズのみ。定番商品のため年間を通じて注文が可能。

トレンドリサーチャー: 合田みゆ

文: 安藤深月

編集: マイナビニュース ワーク&ライフ編集部