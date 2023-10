ブルボンは10月24日、クリスマス向けの6商品を販売開始する。

ブルボンのクリスマス向け6商品

販売するのは、キャラクターをデザインした「ディズニー/チョコ&ホワイトビスケット(クリスマス)」と「バタークッキー缶 ハローキティ」の2品にくわえ、オリジナルデザインの2品「じゃがチョコパーティーパック」「アルフォートアソート」と、プチクマの手づくりキット2品「プチクマのお菓子のおうち」「プチクマのお菓子のでんしゃ」の計6商品となる。価格は全てオープン。

「ディズニー/チョコ&ホワイトビスケット(クリスマス)」は、チョコクリームとホワイトクリームをそれぞれトッピングした2種類の小麦胚芽入りのビスケットをそれぞれ1枚ずつ個包装している商品。

パッケージにはレトロ感のあるミッキー・ミニーのアートを採用しており、個包装のデザインは3種類を展開している。

「バタークッキー缶 ハローキティ」は、サンリオのキャラクター「ハローキティ」の絵柄を印刷した化粧缶の中に、4種類のクッキーをアソートした缶クッキー。2種類のクッキーには、チョコクリームとキャラメルクリームをトッピングしている。「ハローキティ」の表情を型どったクッキーは、卵不使用となっている。

「じゃがチョコパーティーパック」は、カップタイプのチョコスナック「じゃがチョコ」の大きいサイズのパーティー仕様。チョコレート、ホワイト、いちごミルク味の3種類のアソートとなっている。

「アルフォートアソート」は、チョコレートとビスケットの組み合わせで知られるアルフォートをビッグサイズ仕様にしたもの。ミルク、バニラホワイト、ストロベリー、リッチミルクの4種類が楽しめる。

「プチクマのお菓子のおうち」は、ビスケットやウエハース、チョコレートなどで"おうち"を作る事ができるセット。完成品をスマートフォン越しに見るとプチクマが現れるARコンテンツも搭載している。

「プチクマのお菓子のでんしゃ」は、ビスケットやウエハース、チョコレートなどで"でんしゃ"が作れるセットで、「プチクマのお菓子のおうち」と同様のARコンテンツが楽しめる。

(C)Disney (C)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L642520