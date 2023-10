世界中のファンから注目を集める「ハリー・ポッター」シリーズ。今回、「ハリポタ」とコラボしたバッグが話題になっています。「ハリー・ポッター」と「セブルス・スネイプ」2つのモデルが揃うアイテム、注目のポイントは?

今回は、マイナビ学生の窓口に所属する大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!

バッグの内側には秘密のしかけも…

アニメやゲーム作品とコラボレーションしたファッションブランド「SuperGroupies」から、「ハリー・ポッター」とコラボレーションしたバッグ2種が登場! モデルはハリー・ポッターモデルとセブルス・スネイプモデルの2種類です。

10月18日より予約を受け付けており、SNSでは「めっちゃほしい!」「杖専用ホルダーあるのおもろw」と話題を集めています。

「ハリー・ポッター モデル バックパック」

「ハリー・ポッター モデル バックパック」(20,900円)

「ハリー・ポッター モデル バックパック」(20,900円)は、「魔法使いにもマグルの皆さんにもおすすめ」だという、ブラウンのクラシカルなバックパック。

「ニンバス2000」のようなタッセルチャームや杖を仕舞えるホルダーがついており、バッグの内側を見ると「忍びの地図」もあり、ホグワーツを探検しているような気分になれそうなアイテムです。

「セブルス・スネイプモデル 2wayトートバッグ」

「セブルス・スネイプモデル 2wayトートバッグ」(20,900円)は、スリザリンの教師であるセブルス・スネイプをイメージしたバッグ。黒いローブを翻し教室を闊歩する教師としての姿を彷彿とさせるオールブラックのカラーに、格子状の生地を組み合わせた厳格さが漂う面と、スリザリンの型押しを施したフラットな面を組み合わせ、スネイプ先生の秘された2面性を感じさせる仕上がり。

また「闇の印」はバッグ内側に刻印。「ハリー・ポッター」の世界観を感じさせる柄が広がる内装には、こちらも杖を仕舞うことができるホルダーがついています。

両商品ともに、予約期間は11月6日12時まで、お届け予定は2024年2月下旬を予定してます。

トレンドリサーチャー:辻本拓夢

文・編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia

are (c) & TM Warner Bros. Entertainment Inc.

Publishing Rights (c) JKR. (s23)