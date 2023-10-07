TBSテレビでこの秋にスタートするドラマの出演者が一堂に会する合同制作発表「TBS DRAMA COLLECTION 2023 Autumn!!」が10月14日に開催される。このたび同イベントの地上波放送＆生配信が決定した。

「TBS DRAMA COLLECTION 2023 Autumn!!」地上波放送＆生配信が決定

日曜劇場『下剋上球児』(10月15日スタート、毎週日曜21:00～)から鈴木亮平、黒木華、井川遥、小日向文世。火曜ドラマ『マイ・セカンド・アオハル』(10月17日スタート、毎週火曜22:00～)から広瀬アリス、道枝駿佑、イモトアヤコ、安藤政信。金曜ドラマ『フェルマーの料理』(10月20日スタート、毎週金曜22:00～)から高橋文哉、志尊淳、小芝風花、仲村トオルの総勢12人のキャストが登壇予定。各ドラマの見どころやマル秘エピソードなどを語る。

このたび、同イベントの模様を当日に地上波放送(録画放送)することが決定。また、TBS公式YouTubeチャンネル、TVer、U-NEXT Paraviコーナーでは生配信する。

■地上波放送(録画放送)概要

『TBSドラマコレクション秋(仮)』

10月14日14:00～15:24(※一部地域を除く)

■生配信概要

TBS公式YouTubeチャンネル、TVer、U-NEXT Paraviコーナーにて

10月14日11:30スタート