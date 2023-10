日本のゲーム「ポケモン」とオランダの「ゴッホ美術館」が奇跡のコラボ! ゴッホの絵画からインスピレーションを受けて描かれたポケモン作品がかわいらしいとX(旧Twitter)で注目を集めています。

Exciting news! 🎁 Our collaboration with @Pokémon starts tomorrow and runs until 7 Jan 2024. Come and visit the presentation or complete the art-hunt to receive a Pokémon TCG promo card 🕵️‍♂️🕵️‍♀️ (subject to availability). See you soon? pic.twitter.com/YD5CxahXq2