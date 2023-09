2024年3月発送予定「S.H.MonsterArts スペースゴジラ 福岡決戦Ver.」(16,500円/税込)

「劇場公開30周年」を2024年12月に迎える『ゴジラVSスペースゴジラ』より、「スペースゴジラ」が福岡決戦Ver.となって装いも新たにS.H.MonsterArtsに再び登場。「S.H.MonsterArts スペースゴジラ 福岡決戦Ver.」(16,500円/税込)として、2023年9月15日16時からプレミアムバンダイで予約受付がスタートする。

「S.H.MonsterArts スペースゴジラ 福岡決戦Ver.」は、胸部パーツを新規造形することで、両肩部の結晶体のパーツを差し替えてバトルダメージ状態を再現可能に。劇中で「ゴジラ」、「M.O.G.E.R.A」との戦いで破損した肩部を徹底再現。造形・プロポーションは酒井ゆうじ氏による原型・彩色・造形プロデュースで劇中さながらの魅力を再現。

さらに、全身のカラーリングは福岡での夜の戦いをイメージした彩色に調整しつつ、背ビレはまばらに赤く発光する様子を再現。また、宇宙エネルギーを吸収するシーンをイメージしたエフェクトも付属している。

TM & (C) TOHO CO., LTD.