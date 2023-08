麻布台ヒルズ全景。森JPタワーは330m、レジデンスAは240m、レジデンスBは270mを誇る。低層部のダイナミックな建築物は、ヘザウィック・スタジオのデザインによるもの。(C)DBOX for Mori Building Co., Ltd. - Azabudai Hills