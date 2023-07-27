ダスキンが運営するミスタードーナツは8月2日、「フレンチクルーラー」50周年を記念した新商品「生フレンチクルーラー」全3種を「ミスタードーナツ」全店(一部ショップ除く)で発売する。9月下旬までに順次販売終了予定。

今回新たに開発した生フレンチクルーラー生地は、従来のフレンチクルーラー生地よりもやわらかく、しっとりとしたくちどけの良さが特長。

「生フレンチクルーラー」(テイクアウト183円、イートイン187円)は、食べると口の中でとろけるような食感で、今までにない新しい食感のドーナツ。生食感の生地とグレーズの相性もぴったりで生地本来のおいしさを楽しむことができるという。

「エンゼル＆カスタード生フレンチ」(テイクアウト216円、イートイン220円)は、生フレンチクルーラー生地にホイップクリームとカスタードクリームをサンド。チョコレートをコーティングして、キャンディングアーモンドをトッピングし、シュガーで仕上げた。

「エンゼル＆ベリー生フレンチ」(テイクアウト 216円、イートイン220円)は、生フレンチクルーラー生地にホイップクリームとすっきりした酸味が魅力の2種のミックスベリージャムをサンド。ストロベリーチョコをコーティングして、フランボワーズシュガーをトッピングした。

ふわっと軽い食感の「フレンチクルーラー」は発売から50周年。新商品との食べ比べもおすすめだそう。