マガシークは7月21日、サマンサタバサジャパンリミテッドから展開するDisneyの「くまのプーさん」コレクションの先行予約販売を、総合ファッションECサイト「MAGASEEK」およびNTTドコモと共同運営する「d fashion」にて開始した。通常発売日は8月3日。

Samantha Thavasa Japan Limited×Disneyコレクション

同コレクションでは、「くまのプーさん」の世界観が堪能できるアートワークから、ブランドごとに異なる「プー」や「ピグレット」の表情が見どころのアイテムが登場。

サマンサタバサ・サマンサタバサプチチョイスからは、"大切な人へのお手紙"をテーマにオリジナルの描きおこしアートを使用したデザインのアイテムを用意している。

サマンサタバサからのアイテムは、「アベクトワ レザートートバッグ」(4万8,400円)や「スクエアキャンバストート」(2万8,600円)、「リュック」(3万3,000円)、「ミニ財布付きのショルダーバッグ」(3万3,000円)、「スウェットトートバッグ」(2万7,500円)、「スマホショルダー」(1万7,600円)、「ポーチ」(1万450円)、「バッグチャーム」(6,050円)など。

アベクトワ レザートートバッグ

スクエアキャンバストート

リュック

サマンサタバサプチチョイスからは、イエローデザインやレターデザインによるケース小物を展開している。

イエローデザイン

レターデザイン

サマンサティアラからは、シャボン玉のモチーフと「プー」や「ピグレット」といったキャラクターによるデザインのジュエリーが登場。オリジナルボックス付きでの提供となる。

オリジナルボックス

(C)Disney.Based on the "Winnie the Pooh"works by A.A. Milne and E.H. Shepard.