三井不動産商業マネジメントが運営する「RAYARD MIYASHITA PARK」(東京都渋谷区)は今夏、期間限定店舗を含む新店舗をオープンする。7月1日からは、夏を盛り上げる特別なバーゲン「ミヤパ・ザ・バーゲン サマー!」」を開催する。

おさるのジョージ(Curious George)のダイニングカフェ「Curious George Kitchen」

新規オープンする店舗は、人気作品のおさるのジョージ(Curious George)のダイニングカフェ「Curious George Kitchen」、多様な人気ブランドに出会える「THE [ ] STORE」、代々木の行列クラフトバーガー店「JB’s TOKYO」の3店舗。

「Curious George Kitchen」は7月5日にオープン。今回はバカンスをテーマとし、夏にぴったりのメニューや、ジョージが涼しげなメニューをトレイにのせて運ぶ姿が描かれたオリジナル新アートやオリジナルグッズも販売する。営業時間は11:00~21:00。オープンを記念し、3,300円以上の会計1回につき、「コルクコースター」(全5種・非売品)をランダムで1枚プレゼントする。

7月15日に開店する「THE [ ] STORE」は、"行くたび新しいブランドに出会える"がコンセプトの次世代型ショップで、数週間に1度ブランドが入れ替わる。普段リアル店舗で出会うことができない人気ECブランドのアイテムを展開。営業時間は、11:00~21:00。アンケート回答者に、限定特典をプレゼントするキャンペーンを実施する。

今夏オープン予定の「JB’s TOKYO」は、本場アメリカの味を追求したハンバーガーを390円から楽しめる100%自家製クラフトバーガー専門店。SNSで話題の「四角いハンバーガー」に使用する食パンのバンズは、店内で北海道小麦粉をこねて発酵させるところから手掛ける。自家製豆乳マヨネーズ、自家製ケチャップ、自家製ピクルスは化学調味料不使用。

POPUP店舗も順次オープンする。6月21日~7月31日には、英国 No.1クラフトビール「BREWDOG」と究極の生命体「MAN WITH A MISSION」がコラボした「BREWDOG MAN WITH A MISSION Collabo Shop」が登場する。POPUPストア内では、軽快な飲み心地が特徴のブリュードッグの樽生ビールを提供する。頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド「MAN WITH A MISSION」のTシャツやグッズ等も販売する。営業時間は11:00~21:00。

BREWDOG MAN WITH A MISSION Collabo Shop

6月30日~7月23日には、シンガポールを中心に世界各国で注目度の高まる人気のアパレルブランド「BEYOND THE VINES(ビヨンド・ザ・バインズ)」が期間限定で登場する。人気のダンプリングバッグの他、ポップアップ会期中に販売開始予定の2023年限定のカラーブロックダンプリングの販売も予定。夏を感じさせるカラフルなストアを期間限定で展開する。営業時間は11:00~21:00(7月6日は11:00~15:00)。

BEYOND THE VINES(ビヨンド・ザ・バインズ)

4月28日からは、韓国発人気ウェア「XEXYMIX」が「XEXYMIX SHIBUYA」として営業開始。2020年からのオンライン販売を経て、多くの人々の要望を受けて誕生した日本ではブランド初となる1号店となる。着心地とデザイン性を兼ね備え、スタイルアップが叶う人気ウェアから、先行・渋谷限定商品を多数展開する。営業時間は11:00~21:00。

XEXYMIX SHIBUYA

7月1日~17日には、「ミヤパ・ザ・バーゲン サマー!」を開催。SPECIAL OFFや夏季限定メニューの販売など、夏を盛り上げる特別な施策を用意する。