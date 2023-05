フィリップ モリス ジャパンは、ブレードをなくし、使用後のクリーニングが不要なスマートコア・インダクション・システムを搭載した加熱式たばこ「IQOS ILUMA」シリーズより、まばゆく、カラフルな波模様デザインを施した「IQOS ILUMA WE(ウィー) 2023 モデル」を5月30日より数量限定で発売する。その発売に先駆けて、新製品発表会を開催した。

新製品発表会では、フィリップ モリス ジャパン ポートフォリオ・マネージャーの村上彰啓氏が登壇。同社の企業ビジョンである「煙のない社会」の実現に向けてのポートフォリオの拡大、そして最新2023年第1四半期のビジネスアップデート情報についてを解説した。

フィリップ モリス ジャパン ポートフォリオ・マネージャーの村上彰啓氏

「煙のない社会」を企業ビジョンとして掲げ、日々の製品開発、さまざまなコミュニケーション、コンテンツを通じて、20歳以上の喫煙者にいち早く煙の出ない製品に切り替えるように促してきたという村上氏。まず2023年1月~4月にかけてのポートフォリオの拡大を振り返り、各ブランドの製品ラインナップの展開が紹介された。

村上氏は、「これらの製品の拡大を通して、旧来のブレード型製品を使用している方にはいち早くIQOS ILUMAシリーズに移行することを目的として、そして、すでに移行している人に対しても多様な選択肢をご提供するといった目的をもって展開」してきたとし、「さらに“煙のない社会”の実現に向けて、当社は力強く前進してまいりたい」と同社の姿勢を語った。

さらに、4月20日に発表された、フィリップ モリス インターナショナルのIRレポートをもとに、直近のビジネス情報を解説。世界におけるIQOSユーザーは順調に拡大を続けており、2023年の第1四半期では約2,580万人にまで到達。昨年同期比では約310万人も拡大しており、順調に煙の出ない製品への移行が図られているという。そして、約2,580万人のうち、72%にあたる約1,850万人が、紙巻きタバコから同社の煙の出ない製品に完全に移行している状況が紹介された。

ユーザー数拡大の要因として、製品ポートフォリオの拡大に加えて、2022年12月末時点で、世界16の国および地域にて「IQOS ILUMA」シリーズを販売することができたのが大きいという村上氏。同社における“煙の出ない製品”群における純収益の全体に対する割合は約35%に到達しており、2023年に約40%、2025年に50%以上という目標に対して、2023年の第1四半期の時点で35%に到達したことは「我々にとっても重要なマイルストーン」だと語った。

一方、日本市場においては、すでに純収益の50%を超えていることから、世界の“煙のない社会”実現に向けて、日本マーケットが非常に貢献しているとアピール。2023年第1四半期は専用スティックのシェアが過去最高の約26.2%に到達し、販売本数も90億本に到達するなど非常に順調で、特に東京を含む主要都市において、着実にシェアを獲得しているという。

そして、新たなラインナップとなる数量限定モデル「IQOS ILUMA WE 2023 モデル」を紹介。IQOSを象徴するターコイズカラーのボディに、IQOSユーザーの個性を象徴するまばゆい、カラフルな波模様を配したデザインは、「違いを超えてつながる私たちと、個性を称賛するIQOSの思いを象徴したもの」であり、IQOSのブランドメッセージである「ともに、前へ進もう。(TOGETHER FORWORD.)」といった思いを込めたモデルになっている。

数量限定となる新ラインナップの価格は、「IQOS ILUMA PRIME WE 2023 モデル」が9,980円、「IQOS ILUMA WE 2023 モデル」が6,980円、「IQOS ILUMA ONE WE 2023 モデル」が3,980円となっており、既存の製品と同じ価格での展開となる。

5月30日から、IQOSオンラインストア、IQOSストア、IQOSショップ、IQOSコーナーなどで発売開始となり、全国の主要コンビニエンスストアならびに一部のタバコ取扱店では、6月27日から発売される予定となっている。

「IQOS ILUMA WE 2023 モデル」の発売に伴うプロモーション施策として、5月30日の一般発売に先駆けて、会員特典プログラム「IQOSPHERE」の会員限定で、先行販売および先行抽選を実施。発売後も抽選・交換プログラムが実施される。

また、全国8店舗のIQOSストアでは、「ともに、前へ進もう。(TOGETHER FORWORD.)」のコンセプトにあわせて、本製品の世界観を表現したファサードやディスプレイを展開。名古屋を除く全国7店舗のIQOSストアでは、5月19日より、毎週金曜日に「WE Friday Night Lounge」が開催されるほか、札幌・銀座・心斎橋・広島・福島では「WE Friday Night Premuim」もあわせて開催される。