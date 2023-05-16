グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、5月8日より、2023年トレンド水着コレクション「J-Swimwear」を開催している。
ブランドメッセージ”SHEIN FOR ALL”に基づき、レディース、メンズ、キッズ、ペットなど、どんな人でも自由にファッションを楽しんでもらえるラインナップを展開する。
ビキニやワンピースなどの定番デザインから、今年注目されている“タンキニ”など、日本人好みの様々なスタイルをラインナップ。「XS」サイズから「4XL」まで豊富なサイズを展開し、カバーアップアイテムやビーチアクセサリーなど機能性を重視したビーチアイテムも兼ね揃えている。
「SHEIN」アプリ内 2023年人気ランキング
豊富なデザインとサイズ展開を誇るラインナップから、人気アイテムを5位までを紹介。
【No.1】テクスチャー ビキニセット フリルトリム タンクトップ ＆ ショートパンツ バススーツ
【No.2】DAZY 千鳥格子プリント カットアウト ビキニ水着
【No.3】ダルメシアンプリント ビキニセット キャミトップ ＆ ハイウェスト バススーツ
【No.4】商品名：バインディングトリム テクスチャー ホルタートライアングルビキニ水着
【No.5】リングリンク ホルター 三角形 タイサイド ビキニ水着
SHEIN 2023年トレンド水着コレクション「J-Swimwear」の開催は8月7日まで。期間中に利用可能な最大20％オフのクーポンも配布。なおクーポンは7月31日まで使用可能となっている。