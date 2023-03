「最後」と「最期」は、どちらも「さいご」と読む言葉ですが、この2つにはどんな違いがあるのでしょうか?

本記事では、「最後」と「最期」の違いや使い分け方について、例文を交えながら詳しくご紹介します。また、最後と最期それぞれの類義語・対義語や英語表現についてもまとめて解説するので、ぜひ参考にしてください。

「最後」と「最期」の違い

「最後」と「最期」は、どちらも「終わり」を指す言葉ですが、意味合いは異なります。ここでは「最後」と「最期」のそれぞれの意味を解説しましょう。

「最後」の意味

最後とは、「物事の一番後ろや終わり」という意味です。物事の終わりを言い表したいときに使います。

また、「○○したら最後」という使い方をする場合は、「どうにもならない」や「それっきり」という意味合いになります。

「最期」の意味

「最期」も終わりを表す言葉ではありますが、「最後」と違い「命の終わるとき」「死に際」を意味します。

「最後」と「最期」の使い方・例文

ここでは、「最後」と「最期」の使い方・例文を、使い分け方のポイントともに紹介します。

使い分けのポイント

「最後」と「最期」、どちらも終わりを表すものの、前述の通り「物事の終わり」と「命の終わり」という明確な違いがあるので、使い分けることは決して難しくないでしょう。

ただし、「最後」という言葉も文脈によっては「命の終わり」という意味合いで使うことができます。「最期」は基本的に「命の終わり」という意味でしか使いません。

「最後」を使った例文

<例文>

・田中教授の講義は今日で最後だ。

・山田さんは3月15日が最後の出社となります。

・最後に使用時の注意点を説明します。

<慣用句の例>

・最後を飾る

意味:優れた形で仕上げること

例文「最後を飾るにふさわしい物語だった」

・最後の手段

意味:それ以上に有効な手段がないこと

例文「今回の交渉が最後の手段だ」

「最期」を使った例文

<例文>

・祖母は最期まで立派な人だった。

・なんとか間に合って、父の最期に立ち会うことができた。

<慣用句の例>

・最期を遂げる

意味:命が果てること

例文「戦争に参加した祖父は壮絶な最期を遂げた」

・最期を看取る

意味:死に際に付き添うこと

例文「愛犬の最期を看取ったときのことは忘れられない」

「最後」と「最期」の類語

似た意味を持つ類語も一緒に覚えると、より理解が深まります。ここでは、「最後」と「最期」それぞれの類語をみていきましょう。

「最後」の類語

【結末】最後の締めくくり、最終結果

【終わり】物事の終わり、果て

【終局】物事の結末がつく

【最終】一番終わり

【末尾】ものの終わり

【ラスト】最終、最後



「最後」と同じように、物事の終わりを表す言葉には上記のようなものが挙げられます。「最後」以外を用いて物事の終わりを言い表したいときは、これらを言い換え表現として使ってみてください。

「最期」の類語

【終焉】生命の終わり

【末期】死に際

【死没】死ぬこと

【臨終】死に際

【死に際】まさに死のうとするとき

「最期」と同じく、命の終わりを表す言葉には上記が挙げられます。最期を言い換えたい場合は、こちらを使いましょう。

「最後」と「最期」の対義語

終わりを意味する「最後」と「最期」。2つの違いをさらに理解するために、対義語も覚えてみましょう。

「最後」の対義語

【最初】物事のはじめ

【初め】物事をはじめること

【第一】順序の一番最初

【初回】一番はじめの回

【冒頭】物事の最初の部分

上記は、終わりの反対、すなわち「はじまり」を意味する言葉の一部です。このほかにも初めを表す言葉は多く存在します。

「最期」の対義語

命の終わりの反対を指す命のはじまり、つまり「人が生まれること」を表す言葉には、【出生】【誕生】【生誕】などがあります。これ以外にもあるので、状況に応じて上手く使い分けましょう。

「最後」と「最期」の英語表現

日本語では一文字違いの「最後」と「最期」ですが、英語で表現する場合はどのように違うのでしょうか。最後にそれぞれの英語表現を紹介します。

「最後」の英語表現

物事の終わりを意味する「最後」の英語表現には以下のような単語があります。

・final:最終

・last:最終、最後

・finish:終了、終える、仕上げる

・end:終了、末尾、

<例文>

・This is the final question.

(これが最後の質問です)

・Today is the last meeting.

(今日が最後の会議です)

・Don’t give up until the very end.

(最後の最後まで諦めるな)

「最期」の英語表現

「命の終わり」を意味する「最期」を英語で表現したい場合は、以下の言葉を使うことができます。

・one’s last moment:命が終わるとき

・on one's deathbed:死に際

「最後」と「最期」の意味を理解して正しく使おう

今回は「最後」と「最期」の違いについて解説しました。

「さいご」という同じ読み方でも「最後」は物事の終わり、「最期」は命の終わりを表します。一文字違うだけで意味が変わってしまうので、使う際は注意してください。

また、今回ご紹介した類語や対義語もあわせて覚えると、言葉に対する理解がより深まります。ぜひあわせて覚えてみてはいかがでしょうか。