日本マクドナルドは3月3日より、ハッピーセット「パウ・パトロール」「ひろがるスカイ!プリキュア」を全国のマクドナルド(一部店舗除く)にて期間限定で販売する。

ハッピーセット「パウ・パトロール」では、お風呂の壁に貼って遊べる全5種のステッカーが登場。主人公のケントやチェイス、マーシャルなどのレスキュー犬たちが描かれたデザインで、遊びを通して社会性と数量、論理性が学べる内容となっている。

ハッピーセット「ひろがるスカイ!プリキュア」では、今年20周年目を迎える同シリーズから2月5日より放送の最新シリーズのキャラクターたちが登場する全5種のぬりえブックが登場。ぬりえページにくわえ、手紙を書いたりイラストと言葉を繋ぎあわせたりする遊びが楽しめるページも付いており、表現力、想像力を育める内容となっている。

また、今回はハッピーセットで過去に登場したおもちゃ1個も併せての提供となる。

販売期間は、約2週間を予定。

(C)2023 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

(C)ABC-A・東映アニメーション