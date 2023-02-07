2月3日より公開中の映画『スクロール』でW主演を務める、俳優の北村匠海（僕役）と中川大志（ユウスケ役）。プライベートでも小学生からの友人である二人に、子供の頃の思い出や俳優として進化している部分などについて話を聞いた。
（オススメ動画）
🎬北村匠海＆中川大志、W主演で感慨にふける 同じ役を取り合っていた過去振り返り「運命」 映画『スクロール』完成披露舞台挨拶
https://www.youtube.com/watch?v=shHzSa4jtgM
🎬北村匠海、中川大志＆松岡茉優から”北村呼び” 仲良し感伝わる掛け合いにほっこり 映画『スクロール』完成披露舞台挨拶
https://www.youtube.com/watch?v=bqW6TYN9nF8
🎬北村匠海＆中川大志ら、ど緊張の監督をフォロー！「助けましょうか？」 撮影でのエピソード語る 『スクロール』完成披露舞台挨拶
youtube.com/watch?v=wlPngOrqViU
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi