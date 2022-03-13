俳優の北村匠海が出演する、映画『とんび』の朗読動画が公開された。
（オススメ動画）
🎬北村匠海、”父”阿部寛に感謝を伝えられず葛藤 主題歌はゆず「風信子」 映画『とんび』本予告映像公開
https://youtu.be/wM5HT3r4g2A
🎬北村匠海、トロフィーが手から滑りそうに！？「ジュエリーの負けないように」力強く意気込み語る 「第33回 日本ジュエリーベストドレッサー賞」
https://youtu.be/iyABF3q1mdQ
🎬北村匠海、宙に浮く"逃げる"靴を追う プーマ「SUEDE LITE」スペシャルWEBCM公開
https://youtu.be/VbAI_03mMwI
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