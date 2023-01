平成以降に放映された歴代「仮面ライダー」作品をフィーチャーしたファッションブランド「HENSHIN by KAMEN RIDER」より、『仮面ライダー電王』のイマジン等をモチーフにしたアイテムが新登場する。「デザインTシャツ -IMAGIN-|HENSHIN by KAMEN RIDER」(8,800円)、「デザインパーカー -COLLEGE-|HENSHIN by KAMEN RIDER」(16,500円)、「パックTシャツ 仮面ライダー電王 | HENSHIN by KAMEN RIDER」(13,200円)として、1月15日23時までプレミアムバンダイで受注販売を行う(すべて税込)。

「デザインTシャツ -IMAGIN-|HENSHIN by KAMEN RIDER」は、主人公・野上良太郎がイマジンに向ける視線をテーマにし、部分的に切り取ったシーンで表現。イマジンという種族でありながらも、最後まで野上良太郎とともに戦ったイマジンたちをあえて部分的な表現にすることで、野上良太郎とイマジンたちの目では見えない絆を抽象的に表現している。

「デザインパーカー -COLLEGE-|HENSHIN by KAMEN RIDER」は、トレンドのビッグサイズのパーカーをベースに、カレッジ風に「HENSHIN」のロゴをデザイン。ロゴはそれぞれのイマジンをイメージしたアレンジが加えられている。モモタロスのデザインはロゴが刀で切られたようなエッジのあるデザイン。ウラタロスのデザインは釣り針と釣り糸をモチーフに遊び心のあるロゴデザイン。キンタロスはロゴが押しつぶされたような力強さを感じるアレンジのデザイン。リュウタロスは「ガンフォーム」にちなんだ弾丸をデザインに取り入れたロゴデザインとなっている。女性も着用可能なSサイズからの展開。

「パックTシャツ(4P) 仮面ライダー電王 | HENSHIN by KAMEN RIDER」は、仮面ライダー電王をイメージしたTシャツ4枚セット。4フォームをイメージした発色のよいカラーが特徴的なTシャツで、胸元には主人公、野上良太郎が変身した理由をさりげなくプリント。やや薄手の生地で他のTシャツやパーカーとのレイヤードでコーディネートの幅を広げる。インナーとしての重ねることを想定して、HENSHIN by KAMEN RIDERのTシャツからサイズスペックを変更。裾がやや長く設定されている。HENSHIN by KAMEN RIDERオリジナルパックでお届け。

(C)石森プロ・東映