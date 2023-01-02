『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』が31日、さいたまスーパーアリーナにて行われ、アツい闘いを繰り広げた選手が試合後インタビューに応じた。
（オススメ動画）
🎬【RIZIN】扇久保博正、堀口恭司のカーフキックで「左足が完全にダメになった」敗戦の悔しさをにじませる『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』
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🎬【RIZIN】堀口恭司、2戦2勝の扇久保博正と3度目の対戦！「全局面で圧倒したい」 『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』出場選手インタビュー
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