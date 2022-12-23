きょう23日(17:00～)に6時間超生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』のタイムテーブルが発表された。
全68組のアーティストが幕張メッセとテレビ朝日に集結し、6時間超えの白熱生ライブを届ける。ウタ from ウタワールド(声:名塚佳織 歌:Ado)、King Gnu、Mirage Collective、yamaら2022年を彩ったアーティストたちの最新ヒット曲から小沢健二、工藤静香、広瀬香美といった、時代を超えて愛されるアーティストたちの色褪せない名曲の数々、そしてジャニーズ14組からも大ヒット曲のパフォーマンスのほか、再始動後初のテレビパフォーマンスとなるSuperfly、KARAのステージにも注目だ。
■出演アーティスト＆タイムテーブル
【17時～】
- なにわ男子 「ハッピーサプライズ」
- Little Glee Monster 「Join Us!」
- FANTASTICS 「Choo Choo TRAIN」
- AKB48 「久しぶりのリップグロス」
- Travis Japan 「JUST DANCE!」
- THE RAMPAGE 「ROUND UP feat. MIYAVI」
- 櫻坂46 「五月雨よ」
- DISH// 「五明後日」
- DA PUMP 「Dream on the street」「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」
- Kis-My-Ft2 「Two as One」
- BiSH 「ZUTTO」
- 三浦大知 「燦燦」
- Stray Kids 「CASE 143 -Japanese ver.-」
- milet 「Final Call」
【18時頃～】
- SixTONES 「Good Luck!」
- Sexy Zone 「Trust Me, Trust You.」
- GENERATIONS 「チカラノカギリ」
- 日向坂46 「月と星が踊るMidnight」
- KAT-TUN 「CRYSTAL MOMENT」
- 緑黄色社会 「始まりの歌」
- マカロニえんぴつ 「ヤングアダルト」
- yama 「色彩」
- ジャニーズWEST 「星の雨」
- Tani Yuuki 「W/X/Y」
- Snow Man 「オレンジkiss」
- 石丸幹二×アイナ・ジ・エンド 「パート・オブ・ユア・ワールド」
- 前田公輝×内田真礼×Cocomi 「ホール・ニュー・ワールド」
【19時頃～】
- ゴスペラーズ×Little Glee Monster 「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」
- 小沢健二 「ラブリー(Remaster Short Edit)」
- KinKi Kids 「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」
- 広瀬香美 「ロマンスの神様」
- 工藤静香 「慟哭」
- 後藤真希 「ズルい女」
- ゴールデンボンバー 「女々しくて 2022流行語ver.」
- 乃木坂46 「ここにはないもの」
- 10-FEET 「第ゼロ感」
【20時頃～】
- A.B.C-Z 「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」
- NiziU 「Blue Moon」
- 関ジャニ∞ 「喝采」
- Mirage Collective 「Mirage」
- YUKI 「鳴り響く限り」
- Perfume 「Spinning World」
- NEWS 「LOSER」
- aiko 「果てしない二人」
- Aimer 「Deep down」
- Original Love & Ovall 「接吻（M.D.L. Version）」
- ジェジュン 「Danger Zone」
- 宮本浩次 「DESIRE -情熱-」
【21時頃～】
- King & Prince 「彩り」
- 清塚信也 視聴者が選ぶ“弾いてほしい 冬うた”
- 工藤静香×Cocomi 「糸」
- Mrs. GREEN APPLE 「ダンスホール」
- Saucy Dog 「シンデレラボーイ」
- SEKAI NO OWARI 「Habit」
- ウタ 「新時代(歌：Ado)」with ELEVENPLAY
- Hey! Say! JUMP 「Ultra Music Power」「恋をするんだ」
- ジェジュン 「One Heart/ J-JUN with中島美嘉」
- Aimer 「残響散歌」
- Snow Man 「ブラザービート」
- PUFFY 「愛のしるしwith Hoodie fam」
- DA PUMP 「U.S.A.」
【22時頃～】
- 優里 「クリスマスイブ」
- back number 「アイラブユー」「クリスマスソング」
- King Gnu 「Stardom」
- Superfly 「愛をこめて花束を」「Presence」
- KARA 「ミスター」「WHEN I MOVE (Japanese Version)」
- ゆず 「ALWAYS with you」