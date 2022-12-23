きょう23日(17:00～)に6時間超生放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』のタイムテーブルが発表された。

『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』

全68組のアーティストが幕張メッセとテレビ朝日に集結し、6時間超えの白熱生ライブを届ける。ウタ from ウタワールド(声:名塚佳織 歌:Ado)、King Gnu、Mirage Collective、yamaら2022年を彩ったアーティストたちの最新ヒット曲から小沢健二、工藤静香、広瀬香美といった、時代を超えて愛されるアーティストたちの色褪せない名曲の数々、そしてジャニーズ14組からも大ヒット曲のパフォーマンスのほか、再始動後初のテレビパフォーマンスとなるSuperfly、KARAのステージにも注目だ。

■出演アーティスト＆タイムテーブル

【17時～】

  • なにわ男子　 「ハッピーサプライズ」
  • Little Glee Monster　 「Join Us!」
  • FANTASTICS　 「Choo Choo TRAIN」
  • AKB48　 「久しぶりのリップグロス」
  • Travis Japan　 「JUST DANCE!」
  • THE RAMPAGE　 「ROUND UP feat. MIYAVI」
  • 櫻坂46　 「五月雨よ」
  • DISH//　 「五明後日」
  • DA PUMP　 「Dream on the street」「P.A.R.T.Y. ～ユニバース・フェスティバル～」
  • Kis-My-Ft2　 「Two as One」
  • BiSH　 「ZUTTO」
  • 三浦大知　 「燦燦」
  • Stray Kids 「CASE 143 -Japanese ver.-」
  • milet　 「Final Call」

【18時頃～】

  • SixTONES　 「Good Luck!」
  • Sexy Zone　 「Trust Me, Trust You.」
  • GENERATIONS　 「チカラノカギリ」
  • 日向坂46　 「月と星が踊るMidnight」
  • KAT-TUN　 「CRYSTAL MOMENT」
  • 緑黄色社会　 「始まりの歌」
  • マカロニえんぴつ 「ヤングアダルト」
  • yama　 「色彩」
  • ジャニーズWEST　 「星の雨」
  • Tani Yuuki　 「W/X/Y」
  • Snow Man　 「オレンジkiss」
  • 石丸幹二×アイナ・ジ・エンド　 「パート・オブ・ユア・ワールド」
  • 前田公輝×内田真礼×Cocomi　 「ホール・ニュー・ワールド」

【19時頃～】

  • ゴスペラーズ×Little Glee Monster　 「クリスマスキャロルの頃には」「クリスマス・イブ」
  • 小沢健二　 「ラブリー(Remaster Short Edit)」
  • KinKi Kids　 「Kissからはじまるミステリー」「Amazing Love」
  • 広瀬香美　 「ロマンスの神様」
  • 工藤静香　 「慟哭」
  • 後藤真希　 「ズルい女」
  • ゴールデンボンバー　 「女々しくて 2022流行語ver.」
  • 乃木坂46　 「ここにはないもの」
  • 10-FEET　 「第ゼロ感」

【20時頃～】

  • A.B.C-Z　 「Za ABC〜5stars〜」「Vanilla」
  • NiziU　 「Blue Moon」
  • 関ジャニ∞　 「喝采」
  • Mirage Collective　 「Mirage」
  • YUKI　 「鳴り響く限り」
  • Perfume　 「Spinning World」
  • NEWS　 「LOSER」
  • aiko　 「果てしない二人」
  • Aimer 　　「Deep down」
  • Original Love & Ovall　 「接吻（M.D.L. Version）」
  • ジェジュン　 　　「Danger Zone」
  • 宮本浩次　 「DESIRE -情熱-」

【21時頃～】

  • King & Prince　 「彩り」
  • 清塚信也　 視聴者が選ぶ“弾いてほしい 冬うた”
  • 工藤静香×Cocomi　 「糸」
  • Mrs. GREEN APPLE　 「ダンスホール」　
  • Saucy Dog　 「シンデレラボーイ」
  • SEKAI NO OWARI　 「Habit」
  • ウタ　 「新時代(歌：Ado)」with ELEVENPLAY
  • Hey! Say! JUMP　 「Ultra Music Power」「恋をするんだ」
  • ジェジュン 「One Heart/ J-JUN with中島美嘉」
  • Aimer 「残響散歌」
  • Snow Man 「ブラザービート」
  • PUFFY　 　　「愛のしるしwith Hoodie fam」
  • DA PUMP 「U.S.A.」

【22時頃～】

  • 優里　 「クリスマスイブ」
  • back number　 「アイラブユー」「クリスマスソング」
  • King Gnu　 「Stardom」
  • Superfly　 「愛をこめて花束を」「Presence」
  • KARA　 「ミスター」「WHEN I MOVE　(Japanese Version)」
  • ゆず　 「ALWAYS with you」